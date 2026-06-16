„Acord istoric” pentru noile drepturi ale celor care zboară în UE. Companiile, supărate pe măsura care le costă 8 euro pe pasager

Insistențele companiilor aeriene pentru relaxarea regulilor în cazul întârzierilor zborurilor nu au fost suficiente pentru a convinge Uniunea Europeană, care a acordat prioritate protecției pasagerilor, anunță AFP.

Această chestiune, dezbătută la Bruxelles de mulți ani, a fost în sfârșit soluționată. Măsurile de protecție vor rămâne neschimbate, ba chiar vor fi întărite.

Luni seara, negociatorii Parlamentului European au parafat un acord încheiat între statele membre la 12 iunie. Acesta va fi supus votului formal al europarlamentarilor în iulie, pentru a putea intra apoi în vigoare.

„Sunt mândru să văd că, după 13 ani de negocieri, am ajuns la un acord istoric pentru consolidarea drepturilor pasagerilor aerieni în UE”, a spus într-un comunicat ministrul Transporturilor din Cipru, care deține președinția Uniunii, Alexis Vafeades.

„Pasagerii vor fi marii perdanți”, susțin companiile

Acesta menține despăgubirea de 250 până la 600 de euro, în funcție de distanță, în cazul unei întârzieri de peste trei ore la sosire.

Companiile aeriene au contestat-o cu perseverență, însă fără succes. Aceasta decurge dintr-un regulament european din 2004 („EU261”), extins printr-o hotărâre a Curții de Justiție a UE din 2009 („jurisprudența Sturgeon”) pe care companiile o consideră aberantă: aceasta a asimilat întârzierile îndelungate ale zborurilor cu anulările.

Unele state membre au fost receptive la argumentele sectorului. Pentru companii, această protecție se întoarce împotriva clienților lor, deoarece, spun ele, atunci când un avion are întârziere, preferă să anuleze zborurile următoare cu aceeași aeronavă. Acest lucru se face pentru a evita plățile de despăgubiri în lanț.

„Pasagerii vor fi marii perdanți”, afirmă organizația profesională Airlines for Europe.

Însă, în urma negocierilor, Parlamentul European a avut câștig de cauză în fața executivului.

Despăgubirile costă „aproximativ 8 euro pe pasager”

Aceste despăgubiri costă companiile 8 miliarde de euro în fiecare an. Această sumă a fost un leitmotiv al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), care reunește peste 370 de companii din întreaga lume, în cadrul adunării sale generale anuale, la începutul lunii iunie, la Rio de Janeiro.

„Aproximativ 8 euro pe pasager, în condițiile în care 99% dintre pasageri nu beneficiază niciodată de aceste despăgubiri”, a acuzat vicepreședintele IATA pentru Europa, Rafael Schvartzman.

Directorul general al organizației, irlandezul Willie Walsh, i-a criticat vehement pe europarlamentari. Potrivit acestuia, dezbaterea a fost „luată ostatică de pozițiile populiste din Parlamentul European”.

El a promis companiilor membre că va investi mai mult în activități de lobby la Bruxelles, deoarece, a remarcat el, reglementările UE tind să fie o sursă de inspirație în restul lumii.

Ce reguli noi mai apar în transportul aerian din UE

Acordul din 12 iunie acoperă și alte subiecte sensibile pentru pasagerii transportului aerian din întreaga lume.

Astfel, Europa va interzice obligarea părinților care doresc să călătorească alături de copiii lor minori să plătească pentru a se asigura că vor sta împreună.

De asemenea, va elimina taxele pentru schimbarea numelui de pe un bilet în urma unei greșeli de tastare la momentul rezervării și va obliga toate companiile să afișeze un preț care include un bagaj de mână în cabină.

Anumiți pasageri vor fi mai bine protejați împotriva consecințelor în cazul în care se prezintă cu întârziere la check-in: minorii neînsoțiți, femeile însărcinate, persoanele cu mobilitate redusă.

Biroul European al Uniunilor Consumatorilor a salutat această decizie. „Am evitat ce era mai rău (…) Parlamentul European merită să fie felicitat în mod special pentru că a rămas ferm în apărarea drepturilor pasagerilor, în timp ce multe țări doreau să le restrângă”, a spus directorul său general, Agustin Reyna.

Foto: Vitaliy Nazarenko | Dreamstime.com