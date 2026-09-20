„Nervoși și sceptici”, groenlandezii pun sub semnul întrebării noul acord cu Trump: De la rații de apă de teama unei invazii, la „acum, dintr-o dată, totul e în regulă”

Un acord istoric a fost încheiat între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda privind securitatea giganticei insule arctice. Anunțul a generat deopotrivă ușurare și confuzie în rândul groenlandezilor și a lansat o întrebare importantă.

Anterior anunțului, președintele american Donald Trump a vrut să cumpere insula și a amenințat că o va ocupa cu forța. Avertismentele liderului de la Casa Albă au pus populația în stare de alertă, iar, în lipsa detaliilor, vestea unui acord nu părea să liniștească spiritele, potrivit New York Times.

Publicația americană a stat de vorbă cu mai mulți locuitori din Groenlanda, după ce vineri a fost anunțat acordul intitulat „Infinite Life” între Statele Unite, Danemarca și insula arctică, teritoriu danez semiautonom.

Pe măsură ce vestea acordului s-a răspândit sâmbătă, unii groenlandezi au simțit ușurare, dar și confuzie sau anxietate, iar localnicii insulei se întreabă acum, potrivit NYT: „Ce anume s-a convenit, de fapt?”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, primită de localnici în timpul unei vizite simbolice la Qoornoq, pe 6 septembrie 2026. Credit line: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Scepticism și teama de un monopol american

„Reacția mea imediată este că mă face să fiu nervoasă și sceptică”, a declarat, sâmbătă, Ellen Frederiksen, o profesoară pensionară din Narsaq, un oraș din sudul Groenlandei, pentru NYT.

„Din felul în care Trump prezintă lucrurile, pare că i se acordă un monopol asupra Groenlandei. Sper sincer că nu este cazul”, a adăugat ea.

Pentru mulți groenlandezi, ultimul an și jumătate a fost epuizant, iar avertismentele administrației americane s-au infiltrat în viața de zi cu zi. Mulți oameni au urmărit constant știrile de la Washington, iar unii au avut dificultăți în a adormi de îngrijorare, mai scrie publicația citată.

Aka Hansen, o regizoare din capitala Nuuk, a declarat că s-a pregătit pentru cel mai rău scenariu și a stocat apă pentru cinci zile în cazul unei invazii.

„Acum, dintr-odată, totul e în regulă. Ce s-a întâmplat între timp?”, întreabă ea.

Speranța unor relații normale

În același timp, unii localnici erau plini de speranță.

„Dacă acordul va fi finalizat, acesta va crea toate condițiile necesare pentru restabilirea unor relații mai normale”, a declarat Naaja Nathanielsen, una dintre cele două persoane din Groenlanda care fac parte din Parlamentul Danemarcei.

„Nu cred că ar putea exista prea multe dezacorduri cu privire la faptul că acest lucru ar fi un lucru bun”, a mai spus ea.

Donald Trump a anunțat vineri că SUA au încheiat un pact de securitate în Arctica cu liderii Danemarcei și Groenlandei. O imagine cu președintele american de la o convenție republicană din Dallas, Texas, joi, 10 septembrie 2026. Credit line: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Ce spun analiștii despre miza acordului

De câteva luni, consilierii președintelui american au încercat să rezolve o criză provocată anterior în rândul aliaților NATO, după ce acesta amenințase cu preluarea controlului asupra Groenlandei.

Oficialii americani au declarat că noul document va extinde prezența de securitate a SUA, însă detaliile vor fi dezvăluite abia săptămâna viitoare.

În timp ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite și-au asigurat „controlul permanent asupra securității și a tuturor celorlalte necesități” din Groenlanda, oficialii groenlandezi și danezi s-au arătat mult mai rezervați și au făcut puține declarații în acest sens.

O reacție a venit sâmbătă din partea ministrului de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a declarat că acordul ar putea pune capăt „unei lungi perioade de incertitudine” și că „săptămâna viitoare ar putea fi o săptămână bună”.

Pe de altă parte, unii analiști sugerează că Donald Trump ar putea exagera importanța acordului, deoarece armata SUA beneficiază deja de acces nelimitat în Groenlanda în temeiul unui tratat de apărare din anii 1950, necontestat nici de groenlandezi, nici de danezi. Mai mult, localnicii declaraseră deja că sunt interesați să dezvolte relații comerciale mai strânse cu americanii.

„Din punct de vedere al drepturilor, acordul inițial le oferea deja destul de multe”, a declarat Mikkel Runge Olesen, cercetător la Institutul Danez de Studii Internaționale din Copenhaga.

Deși Donald Trump a susținut vineri că noul tratat ar împiedica Rusia și China să înființeze baze militare pe insulă, cercetătorul danez a subliniat că Groenlanda este un teritoriu NATO, astfel că nu a existat niciodată o posibilitate realistă ca cele două țări să-și staționeze trupele acolo.

„Există ceva aici ce nu s-ar fi putut realiza fără această criză?”, se întreabă cercetătorul.

Locuitori cu steaguri groenlandeze participă la un protest în Nuuk, pe 17 ianuarie 2026, împotriva declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, privind preluarea controlului asupra Groenlandei. Credit line: Andre Guttesen / Zuma Press / Profimedia

„Noi nu suntem soldați. Suntem oameni ai naturii”

Miza suveranității și a influenței externe este una majoră pe insula care depășește ca suprafață Mexicul, dar are o populație de mai puțin de 60.000 de locuitori.

De mai bine de 300 de ani, face parte din Regatul Danemarcei, iar astăzi, mulți groenlandezi duc un stil de viață mixt — o combinație între cultura scandinavă și cea indigenă a inuiților.

Pe insula acoperită de zăpadă, fiorduri și munți de gheață, protejarea mediului a fost întotdeauna o prioritate. Din acest motiv, unii groenlandezi au declarat că nu se simt confortabili cu declarațiile lui Trump privind extinderea prezenței militare americane.

Pentagonul a făcut deja primii pași către o consolidare mai amplă a prezenței militare. Chiar în această săptămână, soldați americani au fost observați inspectând o pistă de aterizare în Narsarsuaq, un oraș din sudul Groenlandei.

„Dacă va deveni o rutină zilnică pentru ei să zboare pe aici, în apropierea noastră, atunci va fi o schimbare radicală”, a spus Aana Uulat Bach, o profesoară pensionară care locuiește în Nuuk. „Noi nu suntem soldați. Suntem oameni ai naturii și vrem să păstrăm asta.”