Acordul SUA-Iran, în pericol după noi atacuri israeliene în Beirut. Trump: „Să nu o dăm în bară!”

Israelul a lovit duminică un centru de comandă Hezbollah din sudul Beirutului, provocând trei morți și 15 răniți. În replică, negociatorul-șef al Iranului a acuzat SUA că nu își respectă angajamentele, punând sub semnul întrebării semnarea acordului de pace, potrivit BBC.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că au lovit un centru de comandă al Hezbollah din suburbia Dahieh a Beirutului, ca răspuns la rachetele lansate de grupare spre teritoriul israelian duminică dimineață.

Agenția de protecție civilă din Liban a anunțat că trei cadavre au fost recuperate de sub dărâmături. Potrivit autorităților de la Beirut, numărul răniților a ajuns la 15, iar clădirile și magazinele din zonă au suferit pagube semnificative.

Avertismente privind acordul SUA-Iran

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că atacul arată că SUA nu își respectă angajamentele sau nu au capacitatea de a o face. El a subliniat că Iranul a insistat ca Libanul să fie inclus în acord și a afirmat că „nu are rost” să se mai discute despre continuarea „pe această cale”.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat pe Truth Social, afirmând că atacul Israelului asupra Beirutului „nu ar fi trebuit să aibă loc”, mai ales într-o zi când părțile sunt atât de aproape de un acord de pace cu Iranul.

Trump a susținut că Israelul are „dreptul de a se apăra”, dar atacul la care a răspuns a fost „foarte minor și lipsit de semnificație”. El a adăugat că SUA și Iranul sunt „foarte aproape de un acord care va aduce pacea în regiune, inclusiv în Liban, și toate părțile ar trebui să se retragă”.

Trump a cerut să nu mai existe atacuri din partea Israelului sau a „oricărei alte părți”, adăugând că acesta ar putea fi „începutul unei păci lungi și frumoase — Să nu o ratăm!”. „Să nu o dăm în bară!”, a mai spus președintele american.

Sâmbătă, liderul de la Casa Albă anunțase că acordul pentru încetarea războiului cu Iranul va fi semnat azi. El a mai spus că documentul va asigura deschiderea Strâmtorii Ormuz „pentru toți” și va garanta că Iranul nu va construi o armă nucleară.

Ministerul de Externe al Iranului și-a exprimat însă prudența cu privire la calendarul semnării acordului, avertizând că „va trebui să așteptăm și să vedem care va fi data exactă”.

Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că noul proiect de înțelegere dintre Washington și Teheran include prevederi economice și nucleare majore, precum deblocarea a 25 de miliarde de dolari din activele iraniene și ridicarea treptată a sancțiunilor în schimbul menținerii programului nuclear la nivelul actual.