Mobilizare a salvamontiștilor din Brașov, după un semnal SOS observat pe munte. Cum s-a încheiat misiunea – UPDATE

Salvamontiștii din Braşov s-au mobilizat marți seară după ce au fost alertați că pe munte se vede un semnal luminos repetitiv, asemănător unui semnal SOS.

23:40

Reprezentanţii Salvamont Braşov au venit cu o actualizare privind acțiunea din Masivul Bucegi.

„Între timp, două persoane au ajuns la Cabana Mălăiești. În urma discuțiilor purtate, rezultă că acestea sunt persoanele de la care au provenit luminile observate din Valea Glăjeriei. Ambele sunt în afara oricărui pericol și urmează să coboare către Valea Glăjeriei la această oră”, au informat salvamontiștii.

„Având în vedere că situația a fost clarificată, iar cele două persoane sunt în siguranță, salvatorii montani se retrag din teren”, au mai precizat ei.

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„În urma unui apel primit prin 112, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov au fost alertați de un turist cazat la o pensiune din Valea Glăjeriei – Râșnov, Jud. Brașov, care a observat pe munte un semnal luminos repetitiv, asemănător unui semnal SOS. O echipă de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov s-a deplasat în zona și a confirmat prezența luminilor”, au scris într-o postare pe Facebook reprezentanţii Salvamont Braşov.

Potrivit acestora, salvatorii montani se deplasează în acest moment către zona estimată pentru a identifica sursa semnalului.

„Totodată, la Brașov este mobilizată o a doua echipă de sprijin, care va interveni dacă situația din teren o va impune. Acțiunea este în dinamică”, precizează reprezentanţii Salvamont Braşov.