Acțiune misterioasă a Iranului care a interceptat o navă cu petrol iranian aflată sub sancțiunile SUA

Iranul a declarat vineri că a deviat spre coastele sale un petrolier sancționat de Statele Unite care transporta petrol iranian, deși motivul acestei măsuri nu este clar deocamdată, transmite France Presse.

„Marina Republicii Islamice Iran, în cadrul unei operațiuni special planificate în Marea Omanului, a interceptat petrolierul Ocean Koi (OCEAN KOI), care transporta o încărcătură de petrol aparținând Republicii Islamice Iran”, a indicat armata într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Aceasta a precizat că nava a fost redirecționată către coastele sudice ale Iranului după ce a încercat „să afecteze și să perturbe exporturile de petrol ale Iranului”, fără a da detalii.

În februarie, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni petrolierului sub pavilion Barbados, afirmând că acesta făcea parte, încă din 2020, din „flota fantomă” iraniană, o rețea de nave utilizate pentru transportul de petrol în eludarea sancțiunilor.

Petrolierul „a transportat milioane de barili de păcură cu conținut ridicat de sulf (HSFO) și condensate iraniene începând din mai 2025”, a adăugat Trezoreria americană.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat un videoclip prezentat ca fiind „capturarea” petrolierului, în care se vedeau forțele iraniene urmărind nava noaptea la bordul unor ambarcațiuni mici, apoi urcând la bord cu ajutorul unei scări, înainte de a o redirecționa către coastele iraniene.

Her new name is actually JIN LI (9255933), and has been so since 2025-11-30.… pic.twitter.com/3Wv8jJNEAr — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 8, 2026

Armata a indicat că petrolierul a fost predat „autorităților judiciare” după sosirea sa pe coastele țării.