Activiștii antimonarhie au afișat un banner imens cu Andrew şi Epstein în sala tronului de la Palatul Buckingham

Activiști antimonarhie din Marea Britanie au afișat luni, în sala tronului de la Palatul Buckingham, o fotografie de mari dimensiuni cu fostul prinţ Andrew alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, ei cerând prin acest demers „transparenţă totală din partea Palatului” în acest caz, relatează AFP.

„Ce știați?”, scria pe bannerul care îl înfăţişează pe fratele regelui Charles al III-lea alături de finanţistul american mort în închisoare în 2019 înaintea începerii procesului în care era acuzat de infracţiuni sexuale.

Activists have staged a stunt inside Buckingham Palace's throne room demanding 'unanswered questions' into Andrew Mountbatten-Windsor's relationship with convicted paedophile Jeffrey Epstein are investigated 👇 pic.twitter.com/RhgK220bwo — The National (@ScotNational) July 13, 2026

Principalele săli de recepție de la Palatul Buckingham, situat în centrul Londrei, sunt deschise în fiecare an pentru vizitatori de la începutul lunii iulie până la sfârşitul lunii septembrie.

„Activiștii Republic au adus întrebările referitoare la Andrew chiar în inima reşedinței regale, căminul simbolic al monarhiei”, a declarat într-un comunicat directorul general al organizației Republic, Graham Smith.

„Avem nevoie de o transparență totală din partea Palatului şi, întrucât acesta refuză să se exprime, guvernul trebuie să acționeze”, a adăugat el. „Monarhia supravieţuieşte graţie unui secret, iar acest secret trebuie să înceteze”, a mai scris acesta.

Potrivit presei britanice, poliţia, care anchetează acuzaţii de violenţe sexuale care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor în legătură cu Jeffrey Epstein, s-ar putea deplasa în curând în Statele Unite pentru a discuta cu familia Virginiei Giuffre.

Giuffre, care s-a sinucis în aprilie 2025, l-a acuzat pe Andrew de agresiuni sexuale săvârşite pe când ea avea 17 ani.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat mereu orice implicare în dosarul Epstein.

Exclus din familia regală şi deposedat de titlurile regale, a fost constrâns să se mute în Norfolk, departe de reşedinţa sa de pe domeniul regal Windsor.