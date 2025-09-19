Activitățile ostile în spațiu s-au intensificat, avertizează Franța, mai ales din partea Rusiei: „Pun în pericol totul”

Cel mai înalt oficial militar francez responsabil de domeniul spațial a avertizat asupra intensificării „activităților ostile” sau „neprietenoase” în spațiu, în special din partea Rusiei, alăturându-se unui număr tot mai mare de puteri occidentale care atrag public atenția asupra unei amenințări de securitate aflate în creștere rapidă. De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a acestor activități ostile, a declarat pentru Reuters generalul-maior Vincent Chusseau.

În primul său interviu acordat presei internaționale de la preluarea conducerii Comandamentului Spațial Francez, el a spus, luna trecută, că adversarii, în special Rusia, și-au diversificat metodele de perturbare a sateliților, iar acțiuni precum bruiajul, folosirea laserelor și atacurile cibernetice au devenit unele obișnuite.

„Conflictul din Ucraina arată că spațiul a devenit acum un domeniu operațional de sine stătător”, a declarat Chusseau.

Franța, cel mai mare investitor guvernamental european în domeniul spațial, a acuzat public Moscova, în 2018, că a încercat să spioneze comunicațiile sale secrete apropiindu-se cu un satelit de recunoaștere de un satelit militar franco-italian, cu un an mai devreme. De atunci, însă, Parisul nu a mai oferit detalii despre manevre suspecte.

Kremlinul susține că puterile occidentale au declanșat un amplu război hibrid împotriva Rusiei, care include propagandă, atacuri cibernetice și operațiuni de informații. Moscova afirmă că se opune oricărei arme plasate în spațiu și a negat acuzațiile Statelor Unite potrivit cărora ar fi lansat pe orbită sisteme capabile să inspecteze sau să atace alți sateliți.

China, al doilea cel mai mare investitor guvernamental în domeniul spațial după Statele Unite, își dezvoltă rapid capabilitățile spațiale.

„În fiecare zi vedem progrese uluitoare – lansează tot mai mulți sateliți pentru noi constelații și dezvoltă metode de acțiune care depășesc ceea ce am văzut până acum”, a spus Chusseau.

În prezent există peste 200 de arme antisatelit aflate pe orbită

Statele Unite, Canada și Marea Britanie se numără printre țările occidentale care avertizează public asupra intensificării amenințărilor la adresa sateliților – infrastructuri esențiale atât pentru armată, cât și pentru economie, de la sistemele bancare la gestionarea energiei.

„Această dependență economică și militară de spațiu este tot mai mult pusă în pericol”, a declarat săptămâna trecută, la Londra, generalul-maior Paul Tedman, șeful UK Space Command. Amenințarea crește „ca amploare, ca sofisticare și ca viteză”.

Șeful comandamentului spațial al armatei canadiene, prezent marți la o conferință la Paris alături de Chusseau, a afirmat că în prezent există peste 200 de arme antisatelit aflate pe orbită.

„Este o cifră șocantă”, a spus generalul de brigadă canadian Christopher Horner. El a adăugat că acestea pun în pericol totul, de la comunicațiile prin satelit la observațiile Pământului și până la capacitatea de monitorizare a ceea ce se întâmplă în spațiu.

Țările occidentale răspund prin consolidarea propriilor capabilități spațiale.

Germania își întărește apărarea în spațiu

Guvernul german este „absolut hotărât să își consolideze rapid capabilitățile și să își apere sistemele naționale”, a declarat generalul-maior Michael Traut, șeful Comandamentului Spațial German, la o conferință organizată de compania franceză de consultanță Novaspace.

El a precizat că armata germană lucrează la dezvoltarea unor sisteme de apărare spațială, inclusiv o constelație de sateliți multi-orbită care va fi construită etapizat, prima fază urmând să fie finalizată în 2029.

Chusseau a spus că una dintre prioritățile Franței este creșterea rezilienței infrastructurii sale spațiale, inclusiv în domeniul constelațiilor de sateliți pe orbită joasă, aflat într-o evoluție rapidă pe fondul expansiunii rețelei Starlink a lui Elon Musk. Franța a anunțat recent că va crește participația la operatorul de sateliți Eutelsat, cu sediul la Paris, a cărui rețea OneWeb concurează cu Starlink.

Deși Franța și aliații săi discută rareori în mod deschis despre capabilități ofensive, Chusseau a declarat la conferință că o altă prioritate este accelerarea capacității de a desfășura „un spectru larg de efecte în spațiu… nu doar de a vedea și înțelege, ci și de a acționa”.

Franța a anunțat o serie de sateliți demonstratori pentru patrulare orbitală și monitorizarea adversarilor. Obiectivul este și dobândirea de capabilități sol-spațiu „pentru a nega, interzice și perturba” acțiunile adversarilor, a transmis Comandamentul Spațial Francez pentru Reuters.