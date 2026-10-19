Actorul de la Bollywood Tiger Shroff a scăpat cu viață după ce doi bărbați au tras cu arma în mașina în care se afla. Imagini cu atacul

Actorul de la Bollywood Tiger Shroff a fost ținta unui atac armat, duminică seara, în timp ce se afla într-o mașină care părăsea un club de fotbal din Mumbai, relatează BBC.

Actorul, în vârstă de 36 de ani, nu a fost rănit de focurile de amă. În schimb, șoferul lui Shroff și un alt om de pe stradă au fost răniți în urma împușcăturilor, a anunțat poliția indiană.

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare a surprins atacul. În imagini, se vede cum cel puţin doi bărbaţi înarmaţi trag focuri de armă de la distanţă mică către scaunul pasagerului din faţă al unei maşini, în timp ce aceasta se deplasează încet prin mulţime.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional!

#TigerShroff: A video purportedly shows the three assailants firing towards the actor and his car. Extremely disturbing visuals. Such a relief to know that he is safe. 🙏 https://t.co/v9Inh4frgu — Bollywood Talkies (@bolly_talkies) October 18, 2026

„Aceste tentative de intimidare a oamenilor nu vor fi tolerate şi vom pune capăt acestui huliganism”, a declarat Eknath Shinde, viceprim-ministru al statului Maharashtra, unde se află Mumbai.

El i-a făcut o vizită lui Shroff după împuşcăturile şi a spus că actorul şi mama sa au rămas „şocaţi” de atac.

Atacuri țintite în India asupra celebrităților

Incidentul a amplificat îngrijorarea cu privire la siguranţa personalităţilor din India, unele dintre acestea fiind ucise sau rănite în atacuri ţintite în ultimii ani.

În 2024, poliţia din India a arestat doi membri ai unei bande criminale pentru un atac armat care a vizat reşedinţa actorului Salman Khan.

În acelaşi an, influentul politician indian Baba Siddique a fost împuşcat mortal în Mumbai.

Fiul a doi actori, Tiger Shroff şi-a făcut debutul actoricesc în 2014 cu filmul romantic „Heropanti” şi a jucat ulterior în mai multe filme.

El este, de asemenea, un pasionat de fotbal şi joacă pentru clubul profesionist de fotbal Mumbay FC.