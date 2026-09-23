Actorul francez Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani

La doar câteva zile după ce procesul său cu medicii a fost clasat, actorul Arnaud Denis și-a luat viața prin eutanasie. La 43 de ani, lasă în urmă o bătălie neterminată, scrie presa franceză.

Arnaud Denis își exprimase opiniile cu doar câteva zile înainte de moartea sa. Pe contul său de Instagram, actorul a distribuit o postare cu un mesaj amar: „Plângere respinsă. Nicio dreptate pentru victimele implanturilor de hernie”. Artistul în vârstă de 43 de ani denunțase de mai mulți ani consecințele pe care le atribuia implantului plasat după operația pentru o hernie inghinală. Marți, 22 septembrie, avocatul său a anunțat pentru AFP că Arnaud Denis a murit în Belgia după ce a fost eutanasiat .

El a demarat procesul în ianuarie 2026 împotriva pentru „vătămare involuntară ”, dar cazul a fost clasat de parchetul din Paris pentru „infracțiune insuficient fundamentată ” . Această decizie a fost o lovitură devastatoare pentru actor, care a mărturisit la momentul respectiv: „Din păcate, nu mă așteptam la nimic. Sunt indignat și dezamăgit, dar nu mai am energia să lupt”. Apoi a adăugat: „E ca și cum cineva mă calcă în picioare. Îmi calcă în picioare puținul care mi-a mai rămas”. Avocatul său, Philippe Courtois, a solicitat ulterior judecătorului de instrucție superior deschiderea unei anchete.

Arnaud Denis a povestit iadul vieții sale de zi cu zi

De când a primit proteza în 2023, Arnaud Denis a explicat că trăia cu dureri și numeroase simptome care i-au perturbat profund viața de zi cu zi.

După ce implantul a fost îndepărtat în Statele Unite, starea sa nu s-a îmbunătățit, potrivit lui. În ianuarie anul trecut, el a descris o viață care devenise greu de suportat: „Nu mai pot ieși din casă, nu mai am o viață socială. Nu mai am nimic care să constituie demnitatea unei vieți umane.” De asemenea, el a explicat că a început procesul de a-și pune capăt vieții în Belgia.

Actor, scriitor și regizor, format în special de Jean-Laurent Cochet și la Conservatorul Național Superior de Artă Dramatică (Academia Națională de Arte Dramatice), a fondat compania de teatru Les Compagnons de la Chimère în 2003. A lucrat și în televiziune, cu apariții în Plus belle la vie , Joséphine, ange gardien și Les Bracelets rouges . În ultimele luni, însă, a ales să-și folosească faima pentru a ajuta alți pacienți, adunând numeroase mărturii de la persoane care au susținut, de asemenea, că suferă după plasarea implanturilor antiherniare.