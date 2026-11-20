Actorul Gérard Depardieu și scriitorul Michel Houellebecq (foto) se află în centrul unei anchete judiciare deschise pentru „viol în grup” de către Parchetul din Paris, scrie vineri site-ul televiziunii BFMTV, la o zi după o investigație publicată de Mediapart.

Michel Houellebecq este considerat unul dintre cei mai mari romancieri francezi din ultimele decenii.

Cărțile sale au fost traduse în zeci de limbi, inclusiv în română. Printre acestea se numără „Particule elementare” (1998), „Platforma” (2001), „Posibilitatea unei insule” (2005), „Harta și teritoriul” (2010) sau „Supunere” (2015), scrie Wikipedia.

La rândul său, Gérard Depardieu este unul dintre cei mai cunoscuți actori francezi. Acesta a fost acuzat în ultima vreme de mai multe ori de agresiuni sexuale de către mai multe femei și are deja o condamnare.

Potrivit sursei citate, ancheta a fost declanșată în urma depunerii unei plângeri depuse în mai 2025, împotriva celor doi artiști.

Plângerea a fost depuse de o femeie care a participat alături de actor și scriitor, în 2018, la filmările pentru pelicula „Thalasso”, regizată de Guillaume Nicloux și lansată în 2019. Nici avocații lui Gérard Depardieu, nici cei ai reclamantei, dar nici Parchetul nu au dorit să comenteze.

Michel Houellebecq și Gerard Depardieu, în film. Foto: Les Films du Worso / AFP / Profimedia

„Viol în grup”

Potrivit relatării femeii, ea urma să interpreteze rolul unei „fete din Est”, o „prostituată” care trebuie să danseze cu sânii goi într-o cameră de hotel în care se află Gérard Depardieu și Michel Houellebecq. În ziua filmării, în decembrie 2018, ea se află în această cameră de hotel din Cabourg, în departamentul Calvados. O a doua femeie care urma să participe la scenă era și ea prezentă. Pe o măsuță de cafea se află numeroase sticle de alcool. În timp ce cei doi actori sunt deja puternic în stare de ebrietate, regizorul dă startul filmării, scrie televiziunea franceză.

Numai că, potrivit relatării femeii, în loc să danseze, aceasta este condusă de romancierul Michel Houellebecq într-un dormitor, unde este întinsă pe pat și supusă agresiunilor celor doi bărbați sub privirea camerei de filmat. În acel moment, Gérard Depardieu ar fi penetrat-o digital, iar conform relatării sale, Michel Houellebecq îi imobiliza corpul.

Femeia ar fi reclamat fapta echipei de producție, regizorul a eliminat scena din film, iar, potrivit Mediapart, actriței i i s-a propus și a semnat contracte antedatate care prevedeau o remunerație de 45.000 de euro brut și un nou rol. Dar anul trecut, cu ocazia procesului „Volets Verts”, în care Gérard Depardieu a fost condamnat cu suspendare pentru agresiuni sexuale, femeia a decis să depună plângere pentru aceste fapte.

În acest nou dosar, Gérard Depardieu este vizat de o plângere pentru „viol în grup”, în care Michel Houellebecq este acuzat de complicitate. Scriitorul este, de asemenea, acuzat de agresiune sexuală. Toți sunt prezumați nevinovați, precizează BFMTV.

Michel Houellebecq, cercetat și pentru acuzații de incitare la violență

Michel Houellebecq face obiectul unei anchete în urma acuzațiilor de incitare la violență și ură rasială, ca urmare a unor comentarii pe care le-a făcut la adresa musulmanilor în 2022, potrivit unor informații publicate de presa franceză și citate de New York Times în urmă cu nouă zile.

Ancheta, care, potrivit ziarelor franceze Le Figaro și Le Monde, precum și Agenției France-Presse, a fost inițiată de procurorii din Nanterre, o suburbie a Parisului, a fost declanșată de o serie de remarci făcute de Houellebecq într-un interviu acordat revistei franceze Front Populaire. El i-a descris pe musulmani ca fiind o amenințare la adresa securității Franței și a afirmat că aceștia ar putea fi supuși unui tip de violență similar celui care a lovit Parisul în 2015, prin atacul mortal comis de teroriștii Statului Islamic.

„Cred că dorința populației autohtone franceze, așa cum se spune, nu este ca musulmanii să se asimileze, ci ca aceștia să înceteze să-i fure și să-i agreseze; pe scurt, ca violența lor să scadă, ca ei să respecte legea și pe ceilalți oameni”, i-a spus Houellebecq (pronunțat WELL-beck) filosofului francez Michel Onfray în cadrul interviului. „Sau, o altă soluție bună, să plece”, a adăugat Houellebecq.