Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani

Actorul clujean Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit, sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, anunță presa locală.

Potrivit Cluj24.ro, actorul ar fi suferit un infarct.

Cluj24 relatează că Ioan Isaiu se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău, fiind chemată o ambulanţă. Actorului i s-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat.

Medicii de pe ambulanță l-ar fi resuscitat timp de 50 de minute, potrivit ȘtirileProTV, care citează Serviciul de Ambulanță București.

Născut în 25 august 1969, la Hunedoara, el a absolvit Teatrul la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1995. În acelaşi an a jucat în filmul „Meşterul Manole”.

Ioan Isaiu a fost actor al Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, dar a jucat şi în mai multe filme şi seriale, precum „Iubire şi onoare”, „Pariu cu viaţa”, „Aniela”.

„Suntem șocați”

Actorul Dan Chiorean, coleg și prieten apropiat al lui Ioan Isaiu la Teatrul Național Cluj-Napoca, a declarat pentru Cluj24 că vestea a fost un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean.

Ioan Isaiu era în continuare activ pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și participa la noi proiecte artistice, mai notează Cluj24.