Actorul Mihai Dinvale a murit la vârsta de 74 de ani

Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, au anunțat actrițele Daniela Minoiu și Ilinca Manolache și regizorul Radu Iacoban. Mihai Dinvale, avea 74 de ani.

‘Final de spectacol ‘Stela’ la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit și jucat acest spectacol și care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulțumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacționat la repetiții, pentru aerul aristocratic pe care îl degajați prin fiecare por. Vă fie somnul lin… Condoleanțe familiei!’, a transmis, miercuri seara, Daniela Minoiu.

Un mesaj de condoleanțe a transmis și actrița Ilinca Manolache.

‘Drum bun, Mișu Dinvale și mulțumesc pentru tot. Regret că nu ți-am spus-o mai des. Condoleanțe familiei’, a scris actrița, pe Facebook.

Și regizorul Radu Iacoban a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare: ‘Cât de rău îmi pare ca n-am mai apucat să ne revedem. Îți mulțumesc pentru tot, Mișu Dinvale!’.

„Cu infinită tristețe ne despărțim de marele actor și fost director al Teatrului Mic, Mihai Dinvale!”, a transmis și instituția de cultură, adăugând că pe „pe scena Teatrului Mic și a Teatrului Foarte Mic, Mihai Dinvale a jucat o mulțime de roluri memorabile”.