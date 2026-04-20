Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din „Melrose Place” și „Starship Troopers”, a murit subit. Avea 57 de ani

Actorul Patrick Muldoon, cunoscut mai ales pentru rolurile din „Days of Our Lives”, „Melrose Place” și „Starship Troopers”, a murit subit duminică, 19 aprilie, a confirmat managerul său pentru revista Variety.

Moartea sa neașteptată a survenit în urma unui atac de cord, potrivit Deadline.

Muldoon publicase pe Instagram cu doar două zile înainte de moartea sa, exprimându-și entuziasmul pentru un nou proiect.

„Sunt foarte entuziasmat să fac parte din acest proiect extraordinar, KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin în distribuție. Filmările au loc acum în Australia”, a scris el alături de o fotografie a unui articol Deadline care anunța filmul.

Muldoon a adăugat hashtag-ul „#producător” în descriere.

Patrick Muldoon în februarie 2025, la una dintre cele mai recente apariții ale sale la un eveniment public, FOTO: Charles Sykes / AP / Profimedia

Rolurile care l-au făcut celebru pe Patrick Muldoon

Născut în San Pedro, California, Muldoon a devenit cunoscut pentru rolul Austin Reed din serialul „Days of Our Lives”. Actorul a jucat în acest serial emblematic între 1992 și 1995, înainte de a reveni la rol după o pauză de 16 ani, în 2011, notează revista People.

După plecarea inițială din 1995, actorul a interpretat personajul negativ Richard Hart într-un alt serial celebru, „Melrose Place”, timp de trei sezoane, până în 1996. De asemenea, a apărut în trei episoade din „Saved by the Bell” la începutul anilor ’90 și l-a interpretat pe Zander Barcalow în filmul cult din 1997, „Starship Troopers”, alături de Denise Richards, Casper Van Dien, Michael Ironside și Dina Meyer.

Cel mai recent film al său, thrillerul „Dirty Hands”, urmează să fie lansat în SUA mai târziu în cursul acestei luni, potrivit Variety. Filmul îi are în distribuție pe Denise Richards și pe Michael Bleach.

Pe lângă cariera de actor, Muldoon s-a dedicat și muzicii, lansând piese precum „I Believe” și „Gray Again”. Videoclipul pentru „Gray Again” a avut-o ca protagonistă pe fosta sa parteneră, Denise Richards, în vârstă de 55 de ani, iar filmările au fost prezentate anul trecut în emisiunea de tip reality show a acesteia – „Denise Richards and Her Wild Things”.