Actrița Adriana Trandafir, victima unei fraude financiare. 200 de tranzacții făcute de pe cardul ei

Poliţiştii au reţinut trei bărbaţi şi două femei care ar fi efectuat tranzacţii financiare din contul unei femei, în valoare de circa 13.000 de lei, anunță Poliția Capitalei. Potrivit unor surse, victima este actrița Adriana Trandafir.

„Poliţiştii Capitalei – Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, informează Biroul de presă al DGPMB.

Anchetatorii susțin că, în perioada 7 ianuarie – 20 februarie, cinci persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 23 de ani, ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei în vârstă de 70 de ani şi ar fi efectuat, în mod fraudulos, aproximativ 200 de tranzacţii financiare, cauzând un prejudiciu estimat la 13.000 de lei.

Sursele indică faptul că cei cinci au obținut, în circumstanțe care urmează să fie clarificate, datele cardului bancar al actriței Adriana Trandafir pe care le-au folosit pentru aproape 200 de tranzacții, majoritatea pentru achiziția de produse cosmetice, haine sau mâncare, precum și pentru plata curselor de ride-sharing.

Cei cinci suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să-i trimită în fața instanței cu eventuale măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, se spune în comunicatul Poliției Municipiului București.