Actrița dintr-un serial Netflix apreciat spune că a rămas aproape fără venituri în doar doi ani

Actrița americană Laverne Cox, care a obținut o nominalizare la Premiile Emmy grație interpretării sale din apreciatul serial „Orange Is the New Black” difuzat de Netflix, afirmă că a rămas cu doar 10% din veniturile pe care le obținea cu doar doi ani în urmă, relatează The Independent.

Actrița transsexuală a fost considerată o pionieră a drepturilor persoanelor LGBT după ce a fost aleasă să joace în serialul de comedie dramatică, acesta devenind un succes major după lansarea sa în 2013. În primii ani a fost cel mai urmărit serial original al Netflix și a rulat timp de 7 sezoane, fiind totodată unul dintre cele mai longevive serii ale platformei de streaming.

Deși Cox a fost distribuită ulterior în alte producții, precum filmul „Promising Young Woman” al regizoarei britanice Emerald Fennell și „Inventing Anna”, un alt serial lansat de Netflix în 2022, actrița și-a completat veniturile prin activități de vorbitor public și colaborări ca ambasador de brand.

Actrița subliniază că discriminarea are „consecințe materiale” reale

Acum în vârstă de 54 de ani, ea spune că mare parte din aceste activități au dispărut din cauza schimbării administrației de la Washington.

„Acest regim a amenințat că va retrage finanțarea oricăror colegii și universități care promovează ideologia de gen, DEI (Diversitate, Echitate și Incluziune)”, a spus ea într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian. „Deși aș preda un curs de actorie la nivel postuniversitar, acest lucru ar putea fi perceput ca promovarea ideologiei transgender”, a deplâns aceasta.

„Există consecințe materiale ale acestui tip de discriminare și transformare în țap ispășitor”, a subliniat aceasta, adăugând că situația este cu atât mai gravă pentru persoanele transsexuale care nu sunt la fel de cunoscute ca ea.

The Independent amintește că, imediat după începerea celui de-al doilea mandat al său, președintele Donald Trump a semnat o serie de ordine executive care au vizat persoanele transsexuale, dar și alți membri ai comunității LGBT în ansamblul său. Măsurile au vizat inclusiv eliminarea referințelor la persoanele transsexuale de pe site-urile guvernamentale și reintroducerea interdicției privind serviciul militar al acestora.

Săptămâna trecută, interdicția privind militarii transsexuali a suferit un recul semnificativ după ce o curte federală de apel a decis că aceasta este ilegală.

Cox a apărut pe coperta revistei Time la doar un an după lansarea serialului Netflix

Într-un interviu separat acordat revistei Attitude săptămâna trecută, Cox a rememorat faptul că avea 40 de ani când a obținut rolul din „Orange Is the New Black”.

„Munceam foarte mult pentru a ieși dintr-o situație financiară dificilă. Dar, în același timp, munceam din greu și pentru a-mi susține comunitatea”, a spus ea. „Când ‘Orange’ a apărut în 2013, nu știam cât va dura acel moment. Nu știam cât de mare va fi succesul sau dacă va avea succes”, a povestit ea.

Însă doar un an mai târziu, Cox a apărut pe coperta revistei Time din 2014, care includea titlul „The Transgender Tipping Point” („Momentul de cotitură al persoanelor transsexuale”). A devenit atunci prima persoană transsexuală prezentată pe coperta prestigioasei reviste.

On May 29, 2014, Laverne Cox became the first transgender person to appear on the cover of TIME magazine. pic.twitter.com/OGMC2XaiAQ — Historic Today (@historic_today_) May 29, 2024

„Făceam tot ce puteam pentru a ne umaniza prin povestea mea, încercând în același timp să aduc în prim-plan poveștile altor persoane transsexuale, cât de mult posibil”, a spus Cox.

Ea a acordat mai multe interviuri în ultima perioadă pentru a promova „Transcendent: A Memoir”, un volum de memorii ce va apărea în librăriile din SUA și Marea Britanie la sfârșitul acestei luni.