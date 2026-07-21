Actrița Kaylee Hottle, din Godzilla vs Kong, a murit la doar 19 ani, într-un accident de mașină. Polițiștii indică „viteza excesivă”

Actrița americană Kaylee Hottle, care a apărut în seria de filme „Godzilla vs Kong”, s-a stins din viață la vârsta de 19 ani, marți, în urma unui accident rutier, potrivit BBC.

Hottle, care era surdă, a jucat rolul unei tinere orfane pe nume Jia în blockbuster-ul din 2021 și a reluat rolul și în al doilea film al seriei, din 2024, „Godzilla x Kong: The New Empire”.

Tatăl ei, Joshua Hottle, a confirmat detaliile decesului într-un mesaj video pe Facebook, folosind limbajul american al semnelor.

„Viteza excesivă” este considerată a fi fost un factor în accidentul rutier care s-a produs marți și în care a fost implicată o singură mașină, conform polițiștilor din Frederick, Maryland. În autoturism se mai afla un pasager.

Texas School for Deaf, unde a studiat Hottle, și-a exprimat „profunda tristețe” într-un comunicat transmis pe rețelele sociale.

„În acest moment teribil de dificil, inimile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii lui Kaylee și toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o”, a declarat unitatea de învățământ în comunicatul postat pe Instagram.

Instituția a lansat un apel, îndemând oamenii să respecte intimitatea familiei îndoliate și să nu facă speculații cu privire la accident.

Nominalizare la Saturn Awards

În seria Godzilla vs Kong, Kaylee Hottle a jucat alături de vedete de la Hollywood ca Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown și Rebecca Hall.

Modul în care a interpretat rolul în filmul din 2024 i-a adus o nominalizare la Saturn Awards pentru cel mai bun tânăr actor într-un film.