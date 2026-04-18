Actrița Nadia Fares, cunoscută pentru rolul din „The Crimson Rivers”, a murit

Nadia Fares a murit vineri seară, la vârsta de 57 de ani, la o săptămână după ce a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris, a anunțat familia sa. Actrița franceză se afla în comă de la momentul incidentului, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Cu imensă tristețe anunțăm decesul, în această vineri, al Nadiei Fares. Franța a pierdut o mare artistă, dar noi pierdem în primul rând o mamă”, au transmis fiicele ei, Cylia și Shana Chasman. Totodată, ele au cerut „respect și discreție” în această perioadă de doliu.

Fares a murit la spitalul La Pitié Salpetriere din Paris, unde era spitalizată de duminica trecută, după ce a reieșit la suprafață, inconștientă, într-o piscină a unui club privat de pe strada Blanche, arondismentul IX, Paris.

Fiicele actriței au precizat pentru AFP că mama lor a leșinat din cauza unui „incident cardiac”. Autorităție au deschis o anchetă în cazul morții sale, dar, până în acest moment, nu au fost găsite indicii care să sugereze un act criminal.

Cine a fost Nadia Fares

Născută în 1968 la Maroc, ea a copilărit la Nisa înainte să se mute la Paris pentru a urma o carieră artistică. A debutat în cinema în anii 1990, colaborând cu regizori de renume precum Alexandre Arcady, Claude Lelouch și Bernie Bonvoisin.

Nadia Fares a cunoscut succesul internațional în anul 2000, odată cu rolul din thrillerul „The Crimson Rivers”, unde a interpretat un personaj dublu complex alături de Jean Reno.

Și-a continuat cariera cu câteva file de acțiune anglo-saxone („War”, „Storm Warning”), dar și în producții franceze: „Nid de guêpes”, „L’ex-femme de ma vie”.

După o pauză de câțiva ani, ea a revenit în lumea artistică în 2016 odată cu serialul Netflix „Marseille”, unde joacă alături de Gérard Depardieu și Benoît Magimel.

Nadia Fares se pregătea să realizeze primul ei lungmetraj în calitate de scenaristă și regizoare în septembrie.