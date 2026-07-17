Actrița premiată cu Oscar Brenda Fricker a murit la vârsta de 81 de ani

Actrița irlandeză Brenda Fricker, câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul din filmul „My Left Foot” (1989) și cunoscută pentru aparițiile îndrăgite din „Home Alone 2” și seriale TV, a murit la vârsta de 81 de ani, transmite BBC.

Fricker a câștigat Oscarul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 1990, pentru interpretarea mamei personajului jucat de Daniel Day-Lewis în „My Left Foot”.

Ea a interpretat-o pe asistenta Megan Roach în serialul BBC „Casualty” începând din 1986, ultima sa apariție având loc în 2010. De asemenea, a jucat rolul „Doamnei porumbeilor” din Central Park în continuarea din 1992 a filmului „Home Alone”.

Într-un comunicat, agentul său, Phil Belfield, a declarat:

„Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă prin dispariția sa”.

El a adăugat:

„Am avut onoarea să o cunosc, să o prețuiesc și să lucrez alături de ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea și în inimile atât de multor fani ai filmului și televiziunii din întreaga lume”.

Brenda Fricker și Daniel Day-Lewis cu Oscarurile pe care le-au câștigat grație interpretărilor lor din filmul „My Left Foot”, FOTO: Bob Galbraith / AP / Profimedia

Brenda Fricker și-a început cariera ca actriță de televiziune și teatru

Născută la Dublin, Fricker și-a început cariera de actriță cu roluri în televiziune și teatru, înainte de a apărea în serialul „Coronation Street” în 1977 și în „Licking Hitler” în 1978.

Ea a făcut parte din distribuția primului episod al longevivului serial medical al BBC „Casualty”, în 1986, rămânând un personaj important până în 1990 și revenind în mod regulat în anii care au urmat.

În 1990, a intrat în istorie devenind prima actriță irlandeză care a câștigat un premiu Oscar, învingând la categoria sa vedete de la Hollywood precum Julia Roberts și Anjelica Huston.

Un alt rol memorabil a venit doi ani mai târziu, când a fost distribuită în rolul femeii fără adăpost care hrănea porumbeii și care se împrietenește cu Kevin, personajul interpretat de Macaulay Culkin, în „Home Alone 2”.