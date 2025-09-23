„Acum putem reacționa cu viteza fulgerului”. Armata unei țări baltice a primit aprobarea să doboare dronele care îi încalcă spațiul aerian

Un soldat ține o dronă pe un vehicul militar NATO în timpul unui exercițiu militar la poligonul de antrenament din Pabrade, la aproximativ 60 km nord de capitala Vilnius, Lituania, pe 26 iunie 2023. FOTO: Mindaugas Kulbis / AP / Profimedia

Parlamentul Lituaniei a acordat marți forțelor armate ale acestei țări baltice permisiunea de a doborî orice dronă sau aparat fără pilot (UAV) care îi încalcă spațiul aerian, în urma incidentelor în care, potrivit autorităților de la Vilnius, două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul său, informează Reuters.

În prezent, armata Lituaniei poate viza dronele numai dacă se constată că acestea sunt înarmate sau reprezintă un pericol iminent la adresa obiectivelor importante pentru stat.

Această situație se va schimba în urma unei legi adoptate cu sprijinul a 117 din cei 141 de membri ai parlamentului lituanian în cadrul unei proceduri de urgență și care va intra în vigoare începând cu luna octombrie. Lituania este stat membru al NATO și al Uniunii Europene.

Încălcări ale spațiului aerian NATO

„Acum putem reacționa rapid în orice mod, inclusiv prin distrugerea dronelor”, a declarat ministrul apărării, Dovile Sakaliene.

„Legile și procedurile noastre nu erau adaptate amenințărilor actuale… acum putem reacționa cu viteza fulgerului”, a precizat oficialul guvernamental.

Noua lege îl autorizează pe șeful apărării Lituaniei să închidă părți din spațiul aerian al țării și să doboare orice dronă din interiorul acestuia „care încalcă regulile stabilite de șeful apărării”.

NATO a afirmat marți că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra după ceea ce a numit „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Moscovei, în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian al statelor membre ale alianței.

Lituania a solicitat NATO în august mai multe mijloace de apărare antiaeriană după ce două drone militare s-au prăbușit pe teritoriul său din Belarus.

Danemarca, un stat nordic, a anunțat marți că dronele care au oprit zborurile pe principalul său aeroport luni seară erau legate atât de o serie de incursiuni suspectate că au fost desfășurate cu drone rusești, cât și de alte perturbări din întreaga Europă.

Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul său aerian timp de 12 minute înainte de a fi escortate afară de avioane de vânătoare NATO.

Polonia a anunțat și ea că aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie. Incursiunea a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele, iar alianța militară decis să-și întărească apărarea pe flancul estic al Europei.