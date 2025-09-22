„2-3 drone de mari dimensiuni” observate pe cel mai aglomerat aeroport din regiunea nordică. Tot traficul este blocat

Poliția daneză la Aeroportul Copenhaga, în Kastrup, Danemarca, pe 22 septembrie 2025. FOTO: Steven Knap / AFP / Profimedia

Întregul trafic de pe cel mai mare aeroport din Danemarca, situat în Copenhaga, a fost întrerupt după observarea unor drone, a anunțat luni poliția, potrivit Reuters.

„(Aeroportul) este în prezent închis pentru decolări și aterizări, deoarece 2-3 drone de mari dimensiuni au fost observate zburând în zonă. Durata acestei situații este în prezent necunoscută”, a precizat poliția, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea țărilor nordice, și-a întrerupt operațiunile la ora locală 20:26 (18:26 GMT), potrivit serviciului de urmărire a zborurilor FlightRadar.

Aproximativ 35 de zboruri au fost redirecționate către aeroporturi alternative, a precizat FlightRadar, într-un mesaj publicat pe X.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a anunțat că poliția lucrează pentru a identifica dronele, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând ancheta în desfășurare.