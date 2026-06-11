„Acum sunt prea scump”: Steven Spielberg, mesaj sfidător pentru producătorii filmelor „James Bond”

Legendarul regizor american Steven Spielberg a dezvăluit că a fost refuzat de două ori de producătorii filmelor „James Bond”, el afirmând totodată că aceștia nu și-ar mai putea permite onorariul său, chiar dacă l-ar dori, relatează The Guardian.

Spielberg a făcut comentariile în timpul unui interviu acordat pentru podcastul „The Rest Is Entertainment”, după ce a fost întrebat dacă are vreun „regret” legat de faptul că nu a regizat un film cu agentul 007.

Acesta a dezvăluit că i s-a adresat personal lui Albert „Cubby” Broccoli, legendarul producător care a fost în spatele tuturor filmelor „James Bond” realizate între 1962 și 1989. Spielberg a spus că l-a abordat pentru prima oară după ce „Jaws”, thrillerul său cu rechini din 1975, Jaws, a devenit un succes uriaș la box office, dar că Broccoli l0a refuzat.

„Mi-am dorit mereu să fac un film James Bond încă din ziua în care am văzut ‘Dr. No’ (n.r. primul film ‘James Bond’ din 1962). Așa că l-am sunat pe Cubby Broccoli după ‘Jaws’ și m-am oferit. I-am spus: ‘dacă aveți nevoie de un regizor, mi-ar plăcea să regizez unul’. Iar el a spus ‘nu’. Și a mers mai departe”, a povestit Steven Spielberg.

Steven Spielberg, despre al doilea refuz primit pentru un film „James Bond”

Regizorul a adăugat apoi că Broccoli l-a căutat pe el după lansarea din 1977 a filmului ‘Întâlnire de gradul al treilea’ pentru a solicita folosirea temei muzicale distinctive de cinci note a lungmetrajului, pentru ceea ce avea să devină thrillerul spațial „Moonraker” din 1979.

Spielberg a povestit că a profitat de ocazie pentru a încerca să obțină o înțelegere cu Broccoli pentru a regiza un film „James Bond”, dar a fost din nou refuzat.

„Cubby m-a sunat din nou după ce a apărut ‘Întâlnire de gradul al treilea’ și a fost un mare succes… și a spus că am vrea să folosim cele cinci note în ‘Moonraker’. Iar eu i-am spus: ‘îți fac o ofertă. Îți dau permisiunea să folosești cele cinci note dacă mă lași să regizez un film Bond’. Iar el a spus: ‘nu’. Dar i-am dat oricum cele cinci note”, a dezvăluit regizorul american.

El a spus însă că povestea a dus direct la implicarea sa în „Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute”; după ce i-a spus lui George Lucas, în perioada lansării „Războiul stelelor”, cum fusese respins de Broccoli, Lucas i-a oferit noul său proiect.

„Atunci George a spus: ‘am ceva mai bun decât Bond. Se numește Indiana Smith’, așa se numea pe atunci. Și mi-a povestit premisa seriei ‘Indiana Jones’. Și așa am obținut acel job”, a dezvăluit regizorul acum în vârstă de 79 de ani.

Sir Roger Moore alături de Albert Broccoli în 1982, FOTO: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

Regizorul spune că nu a primit niciodată explicații de ce nu a fost primit în „familia Bond”

Spielberg a adăugat în interviu: „[Broccoli] nu a explicat niciodată de ce nu mă lăsa în familia Bond… [dar] dacă producătorii m-ar ruga vreodată să fac un film Bond acum, răspunsul meu ar fi: ‘sunt prea scump să își permită să mă plătească’”.

După moartea lui Albert Broccoli în 1996, franciza „James Bond” a fost preluată de moștenitorii săi, Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, care au realizat toate filmele de atunci. Cei doi au cedat însă anul trecut controlul creativ asupra francizei studioului Amazon MGM, în ceea ce mulți au descris drept finalul unei epoci la Hollywood.

Vestea a fost una istorică deoarece „Cubby” Broccoli și moștenitorii săi au exercitat timp de decenii, ca producători, o influență considerabilă în luarea tuturor deciziilor legate de franciza cinematografică despre emblematicul spion britanic creat de scriitorul britanic Ian Fleming.

Amazon MGM a confirmat mai devreme în cursul acestui an că a început oficial căutările pentru actorul care să preia de la Daniel Craig rolul emblematicului spion britanic.

Anunțul a venit după ce studioul și-a asigurat serviciile lui Denis Villeneuve, cineastul canadian din spatele filmelor „Dune”, pentru a regiza viitorul film „James Bond”.