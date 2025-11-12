Acuzație de viol în mediul academic. Cadru universitar din Iași care predă Etică și integritate academică, destituit după ce a abuzat o studentă

Un cadru universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții din Iași (USV) a fost destituit după ce Comisia de Etică a stabilit că a violat o studentă, scrie Ziarul de Iași. Reprezentanții Poliției Iași au precizat, pentru HotNews, că anchetează acest caz.

Corneliu Gașpar, 57 de ani, este titularul a cinci discipline în cadrul USV, printre care Etică și Integritate academică, potrivit CV-ului publicat pe site-ul universității.

Studentă violată în biroul profesorului

Comisia de Etică a Universității de Științele Vieții a decis, în unanimitate, destituirea din funcția didactică și din cea de cercetare a sefului de lucrări dr. Corneliu Gașpar, pentru „încălcarea normelor de etică și deontologie privind respectarea ființei și demnității umane”, potrivit deciziei publicate de universitate.

Hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată în termen de 30 de zile. În document, consultat de HotNews, membrii comisiei rețin trei acuzații grave în cazul lui Corneliu Gașpar: viol, condiționarea notelor de favoruri sexuale, comportamente inadecvate, cu tentă sexuală.

Victima abuzurilor sexuale a fost o studentă din anul 3 de la Facultatea de Medicină Veterinară. Tânăra a reclamat conducerii USV abuzurile lui Gașpar la începutul lunii octombrie, pe fondul întețirii actelor de hărțuire sexuală.

Datele reținute de Comisia de Etică a USV Iași arată că studenta a fost violată de șef lucrări dr. Corneliu Gașpar, în biroul acestuia, în perioada sesiunii de restanță, în data de 9 iulie 2025, după susținerea examenului. Profesorul, acuză Comisia de Etică, a continuat să aibă un comportament inadecvat față de studentă și să o hărțuiască sexual și după începerea noului an universitar.

„Abuzul sexual al cadrului didactic asupra studentei, deși fără dovezi concrete medico legale, rezultă indubitabil din declarația scrisă a petentei, susținută verbal, detaliat și ferm de către aceasta în fața Comisiei de Etică Universitară, starea emoțională puternic afectată a acesteia din ziua de 9 iulie 2025, dar și din faptele petrecute ulterior, în data de 25/ septembrie 2025 și 3 octombrie 2025, așa cum au fost rescrise în Raportul final al Comisiei de etică Universitară din 28 octombrie 2025”, se arată în hotărârea Comisiei de Etică a USV Iași.

Surprins de camerele video de pe holul facultății când o hărțuia pe studentă

Corneliu Gaspar este acuzat de Comisia de Etică a universității că a condiționat obținerea notelor de favoruri sexuale. După ce studenta a susținut examenul în sesiunea de restanță, nu i-a trecut nota în carnet, așa cum se practică după examinare, ci invitat-o pe tânără în biroul său, unde a abuzat-o sexual, mai spune sursa citată.

Camerele de supraveghere din holul Facultății de Medicină Veterinară au surprins gesturile nepotrivite pe care profesorul a continuat să le aibă față de studentă și după începerea noului an universitar – „atingeri, strângeri în brațe, sărutări”- un comportament inadecvat, nepermis, mai spune Comisia de Etică în hotărârea prin care a dispus destituirea lui Gașpar.

Mai mulți studenți audiați în cadrul Comisiei de Etică în calitate de martori au relatat că Corneliu Gașpar avea un comportament inadecvat și față de alte studente, folosind un limbaj cu tentă sexuală și umilitor.

Abuzuri ale profesorului, semnalate încă de acum 14 ani

Absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USV Iași și al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Corneliu Gașpar este titularul a cinci discipline în cadrul USV Iași: Etologia, bunăstarea şi protecţia animalelor, Igienă veterinară şi protecţia mediului, Inspecţia şi controlul hranei pentru animale, Managementul proiectelor și Etică și Integritate academică

Despre Corneliu Gașpar, „Ziarul de Iași” a scris încă din 2011, când studenții se plângeau că profesorul era foarte dur și îi obliga să stea în genunchi pentru a-l ruga să-i treacă un examen.

„Ultima oară când am fost la el la curs, m-a pus să stau la colț în poziția ghiocel și să repet de multe ori «să-mi fie rușine că nu am învățat». Pe niște studenți din anul șase, care nu promovau de mult timp materia dumnealui, i-a pus să stea în genunchi să implore nota de trecere. Stai și la colț, stai și în genunchi dacă vrei să intri în licență, ce să-i faci”, a declarat în 2011, pentru „Ziarul de Iași”, Loredana M., studentă în anii terminali la Facultatea de Medicină Veterinară.

Cercetat și de poliție

În paralel cu plângerea înaintată conducerii USV Iași, studenta abuzată sexual de Corneliu Gașpar a depus o plângere penală și la poliție.

„La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar Iași au fost sesizați, prin plângere, de către o tânără, cu privire la faptul că, la data de 9 iulie a.c., în timp ce se afla la o unitate de învățământ, din municipiul Iași, pentru a susține un examen, un bărbat, de 57 de ani, în calitate de profesor, după finalizarea examenului, ar fi invitat-o în biroul său, unde, contrar voinței sale, ar fi forțat-o să întrețină un raport sexual oral cu acesta. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, a precizat, pentru HotNews, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Iași, Elena Oprea.

HotNews a încercat să obțină un punct de vedere din partea conf. dr. Corneliu Gașpar, însă până la ora publicării articolului acesta nu a putut fi contactat.