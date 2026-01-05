Acuzațiile SUA împotriva lui Maduro sunt „șubrede”, susține un expert britanic

Un profesor de drept de la o universitate din Marea Britanie susține că acuzațiile îndreptate de către Statele Unite către Nicolas Maduro sunt „șubrede”, scrie BBC. Maduro este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive.

Președintele Donald Trump a descris acuzațiile la adresa lui Maduro ca un răspuns la „campania de narco-terorism” împotriva Statelor Unite și cetățenilor săi.

Însă argumentul este construit pe „temeiuri foarte șubrede”, afirmă Julia Buxton, profesor de drept la Universitatea John Moores din Liverpool.

Buxton a afirmat că Venezuela „nu este un exportator major de cocaină”. „Cea mai mare parte a cocainei care intră în Statele Unite vine de-a lungul coastei Pacificului, prin Columbia și Mexic”, a declarat Julia Buxton.

„Nu există fentanil care să vină din Venezuela. Administrația Trump a trebuit să inventeze conceptul unui Maduro narco-terorist pentru a determina schimbarea de regim”, a adăugat Buxton.

Ea a mai spus că Trump ar dori ca în Venezuela să activeze companii petroliere americane, însă această perspectivă nu este foarte atrăgătoare pentru aceste companii.

„Există un surplus de petrol pe piața mondială, iar să pui pe picioare industria petrolieră din Venezuela va necesita investiții de miliarde de dolari”, a mai spus Julia Buxton.

Care sunt acuzațiile ce-l vizează pe Maduro

Liderul venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața curții federale din Manhattan pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism, la câteva zile după ce a fost capturat de armata americană.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost închiși în Brooklyn după ce forțele americane i-au capturat la Caracas într-un raid surpriză în weekend.

Cei doi urmează să se prezinte la audierea programată pentru ora locală 12:00 p.m. (19.00, ora României) în fața judecătorului federal Alvin K. Hellerstein. Nu este clar dacă au angajat avocați sau dacă vor pleda vinovați, scrie Reuters.

Procurorii spun că Maduro este liderul unui cartel format din oficiali politici și militari venezueleni care au conspirat timp de decenii cu traficanții de droguri și organizațiile teroriste pentru a inunda SUA cu mii de tone de cocaină.

Maduro a fost pus sub acuzare pentru prima dată în 2020, în cadrul unui proces privind traficul de droguri intentat împotriva oficialilor venezueleni și a gherilelor columbiene.

Într-un nou act de acuzare dezvăluit sâmbătă, procurorii susțin că Maduro a supravegheat personal o rețea de trafic de cocaină sponsorizată de stat, care a colaborat cu unele dintre cele mai violente și prolifice carteluri de traficanți de droguri din lume, inclusiv organizațiile mexicane Sinaloa și Zetas, grupul paramilitar columbian FARC și organizația venezueleană Tren de Aragua.

„În calitate de președinte al Venezuelei și acum conducător de facto, Maduro permite corupției alimentate de cocaină să înflorească în beneficiul său, al membrilor regimului său și al membrilor familiei sale”, spune actul de acuzare depus de procurorii de la Parchetul Federal din Districtul Sud al New Yorkului.