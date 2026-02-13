Sari direct la conținut
Administrația Trump elimină statutul de protecție temporară pentru yemeniți. Cea mai recentă măsură care vizează imigranții

Kristi Noem. Credit foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Administrația președintelui american Donald Trump a pus capăt statutului de protecție temporară pentru Yemen, a anunțat vineri secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, aceasta fiind cea mai recentă măsură a Washingtonului care vizează imigranții, relatează Reuters.

Decizia de a pune capăt protecției umanitare care acordă ajutor în caz de deportare și permise de muncă pentru peste o mie de cetățeni yemeniți a fost luată după ce s-a stabilit că aceasta este împotriva „interesului național” al SUA, a spus Kristi Noem.

Statutul de Protecție Temporară (TPS) oferă ajutor persoanelor care se afla deja în SUA dacă țările lor de origine se confruntă cu un dezastru natural, un conflict armat sau un alt eveniment extraordinar. Administrația Trump a încercat să pună capăt majorității înscrierilor în program, spunând ca acesta contravine intereselor SUA.

„După ce am analizat condițiile din țară și m-am consultat cu agențiile guvernamentale americane competente, am stabilit că Yemenul nu mai îndeplinește cerințele legale pentru a fi desemnat pentru Statutul de Protecție Temporară”, a spus ea.

În jur de 1.380 de cetățeni yemeniți beneficiau de acest statut la 31 martie 2025, potrivit Serviciului SUA pentru Cetățenie și Imigrare. Statutul a fost prelungit ultima dată în 2024 și ar urma să expire pe 3 martie anul acesta.

