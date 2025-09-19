Administrația Trump introduce noi restricții împotriva Universității Harvard

Administrația Trump și-a intensificat campania împotriva Universității Harvard, vineri, când i-a impus noi restricții la accesarea fondurilor federale pentru ajutor financiar studențesc, invocând îngrijorări legate de „poziția financiară” a celei mai vechi și mai bogate universități din Statele Unite, transmite Reuters.

Departamentul Educației din SUA a declarat că a plasat Universitatea Harvard, cu sediul în Cambridge, Massachusetts, sub statut de „monitorizare sporită a numerarului”, o abatere de la practica tipică, care o va obliga să utilizeze fonduri proprii pentru a distribui ajutor financiar federal studențesc înainte de a retrage fonduri de la departament.

În plus, a solicitat universității să emită o scrisoare de credit de 36 de milioane de dolari pentru a se asigura că obligațiile sale financiare sunt îndeplinite.

Administrația invocă îngrijorări financiare

Departamentul Educației susține că evenimentele recente au stârnit îngrijorări legate de finanțele Harvard, invocând decizia universității de a emite obligațiuni și de a efectua concedieri pe fondul conflictului cu Casa Albă.

„Deși Harvard rămâne eligibilă pentru a participa la programul federal de ajutor studențesc pentru moment, aceste acțiuni sunt necesare pentru a proteja contribuabilii”, a declarat secretarul american al Educației, Linda McMahon, într-un comunicat.

Departamentul Educației a declarat că Harvard riscă să piardă accesul la toate fondurile federale de ajutor studențesc dacă nu se conformează cu solicitările de evidență de la Biroul său pentru Drepturi Civile.

Biroul respectiv a analizat dacă Harvard încă ia în considerare rasa în procesul de admitere la studii universitare, chiar și după decizia Curții Supreme a SUA din 2023, când instituția a stabilit că practicile prin care școlile încercau să crească numărul minorităților rasiale înscrise erau ilegale.

Harvard, care nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta situația, nu a sugerat niciodată că s-ar afla în pragul catastrofei financiare. Totuși, a redus cheltuielile în contextul campaniei lansate de administrația Trump în încercarea de a aduce schimbări la universitățile pe care președintele le acuză că sunt marcate de ideologii de „stânga radicală” și antisemite.

În iulie, Harvard a declarat că impactul combinat al recentelor acțiuni federale asupra bugetului său s-ar putea apropia de 1 miliard de dolari pe an. Împotriva unora dintre acțiuni a inițiat demersuri în instanță – în una dintre situații, în această lună, un judecător a stabilit că administrația a anulat ilegal peste 2 miliarde de dolari din granturile de cercetare acordate Harvard.

Administrația a încercat să ajungă la un acord cu Harvard. Într-o ședință recentă de cabinet, Trump a spus că universitatea ar trebui să plătească „nu mai puțin de 500 de milioane de dolari”, deoarece s-a comportat „foarte rău”.