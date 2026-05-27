Administrația Trump pregătește măsuri contra imigrației cu efecte devastatoare asupra multor aeroporturi majore

Persoane stau la coadă pentru verificări la aeroportul JFK din New York pe 23 martie 2026, FOTO: Melissa Bender, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Secretarul american pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că administrația Trump elaborează planuri pentru a înceta preluarea călătorilor internaționali și a mărfurilor în marile aeroporturi americane situate în „orașele-sanctuar” care au refuzat să coopereze cu măsurile de combatere a imigrației ilegale, transmite Reuters.

Măsura ar putea opri efectiv traficul aerian internațional și comerțul în marile aeroporturi din statele conduse de democrați, în condițiile în care se așteaptă sosirea a milioane de turiști străini pentru începerea Cupei Mondiale FIFA de luna viitoare.

Mullin a spus într-un interviu difuzat marți de Fox News că s-a întâlnit cu oficiali de la Casa Albă, dar a subliniat că nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la punerea în aplicare a acestei măsuri.

„În prezent – deși nu am inițiat încă nimic – elaborăm planuri”, a spus Mullin.

Sunt vizate aeroporturi internaționale majore

„Nu ar trebui să procesăm zborurile internaționale către orașele lor”, a adăugat el, referindu-se la orașele-sanctuar, unde a sugerat că „democrații locali de stânga radicală nu ne permit să ne facem treaba și să aplicăm legile federale”.

Săptămâna trecută, Reuters și alte publicații au scris că Mullin le-a spus în privat unor directori din industria turismului din SUA că departamentul său ar putea opta să oprească procesarea de către vamă și imigrare a călătorilor internaționali.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat o listă a așa-numitelor orașe și state „sanctuar”, care includea multe orașe cu aeroporturi internaționale importante.

Printre acestea se aflau Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, Newark, Seattle și San Francisco.

Mullin a făcut această amenințare public pentru prima dată în aprilie, în timpul unei dispute privind finanțarea departamentului său, dar a declarat marți că ideea era în curs de analiză.

Democrații susțin că sunt necesare reforme pentru a pune capăt abuzurilor comise de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) și de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), inclusiv uciderea a doi cetățeni americani la Minneapolis în ianuarie.

Companiile din turism: Consecințele ar fi devastatoare

Asociația de Turism a SUA, care reprezintă marile companii aeriene, hoteluri, firme de închiriere de mașini și alte companii de turism, a declarat vineri că reprezentanții săi s-au întâlnit cu Mullin.

Mullin „și-a confirmat declarațiile anterioare potrivit cărora administrația ia în considerare retragerea ofițerilor CBP din aeroporturile internaționale din anumite orașe-sanctuar”, a adăugat Asociația de Turism a SUA într-o declarație pentru Reuters.

De asemenea, a semnalat consecințele devastatoare pentru industria turismului și comunitățile dependente de turiștii din străinătate internaționali.

Anul trecut, peste 50 de milioane de călători internaționali au sosit doar la cele trei aeroporturi principale din New York.

Reducerea personalului vamal la aeroporturile majore ar perturba semnificativ operațiunile companiilor aeriene, ale călătorilor și fluxul de mărfuri internaționale, a transmis săptămâna trecută Airlines for America, o grupare a principalelor companii aeriene de pasageri și de marfă.