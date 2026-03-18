Administrația Trump va obliga cetățenii din 50 de țări să plătească o garanție de 15.000 de dolari ca să intre în SUA

Pasagerii dintr-un aeroport american se îndreaptă spre un punct vamal. FOTO: Camilo Freedman / Zuma Press / Profimedia

Administrația președintelui Donald Trump va impune cetățenilor din 50 de țări să depună o garanție de 15.000 de dolari pentru a solicita intrarea în SUA, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat, potrivit Reuters.

Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că 12 țări sunt adăugate pe o listă care include deja alte 38 de națiuni, în mare parte din Africa.

Programul extins de garanții pentru vize, care impune cetățenilor străini să plătească 15.000 de dolari pentru o viză B1 sau B2 pentru afaceri și turism, va intra în vigoare pe 2 aprilie. Scopul este de a împiedica vizitatorii să depășească perioada de ședere permisă de viză, a spus oficialul.

Noile țări incluse în programul de garanții pentru vize sunt Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia.

Celelalte 38 de țări sunt Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Republica Centrafricană, Coasta de Fildeș, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, São Tomé și Príncipe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia și Zimbabwe.

Oficialul a spus că garanțiile vor fi returnate beneficiarilor de vize care se întorc acasă respectând termenii vizei și ai garanției sau care nu călătoresc deloc.

De la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut, Trump a urmărit o politică de imigrație dură, incluzând o campanie agresivă de deportare, revocarea de vize și permise de ședere, precum și verificarea postărilor de pe rețelele sociale și a discursurilor anterioare ale imigranților.

Grupurile pentru drepturile omului au condamnat politicile lui Trump legate de imigrație și călătorii, afirmând că acestea limitează garanțiile unui proces echitabil și libertatea de exprimare. Trump și aliații săi susțin că politicile vizează îmbunătățirea securității interne.

În iunie anul trecut, el a emis o interdicție de călătorie care a blocat total sau parțial intrarea în SUA a cetățenilor din 19 țări, din motive de securitate națională.

Oficialul Departamentului de Stat a declarat că programul de garanții pentru vize a redus numărul persoanelor care depășesc perioada de ședere permisă de viză.