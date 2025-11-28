Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate / Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii

Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu această ofertă. Aliații europeni au respins ideea recunoașterii teritoriilor cucerite de Rusia, iar un expert român a avertizat că un astfel de plan ar fi „dezastruos, cu implicații potențial fatale pe termen mediu și lung”.

Statele Unite sunt gata să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului.

Cotidianul britanic The Telegraph scrie că Donald Trump i-a trimis pe Steve Witkoff și pe ginerele Jared Kushner pentru a-i face această ofertă directă lui Vladimir Putin la Moscova.

Planul de recunoaștere a teritoriului, care încalcă convenția diplomatică a SUA, ar putea fi pus pus în aplicare, în ciuda îngrijorărilor aliaților europeni ai Ucrainei, care au avertizat asupra efectului dramatic al deciziei.

„Este din ce în ce mai clar că americanilor nu le pasă de poziția europeană. Ei spun că europenii pot face ce vor”, a declarat o sursă bine-informată, citată de ziar.

Dorința lui Putin

Președintele Rusiei a declarat joi că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Luhansk ca teritoriu rus va fi una dintre problemele cheie în negocierile privind planul de pace al președintelui american.

Putin a subliniat că conducerea Kievului este ilegitimă, de aceea, orice plan de pace ar trebui recunoscut de partenerii internaționali.

„Vrem să ajungem la un acord cu Ucraina, dar în acest moment este practic imposibil, imposibil din punct de vedere juridic. Avem nevoie ca decizia să fie recunoscută la nivel internațional”, a explicat șeful statului rus.

Citește și Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziție fermă pe tema planului de pace al SUA

Vineri, Kremlinul a declarat că a primit o strategie revizuită pentru încheierea războiului, elaborată după discuțiile dintre oficialii ucraineni și americani la Geneva, weekendul trecut.

Un plan de pace inițial în 28 de puncte, formulat de Witkoff după discuții cu oficialii ruși, oferea recunoașterea „de facto” a Crimeei și a celor două regiuni estice din Donbas de către SUA.

Strategia propunea, de asemenea, recunoașterea „de facto” a teritoriilor controlate de Rusia din spatele liniei de contact din regiunile ucrainene Herson și Zaporijie, după orice acord de încetare a focului.

La Geneva, oficialii ucraineni și americani au negociat un nou plan, care este mai puțin favorabil Moscovei. Însă mai multe surse au sugerat că ofertele americane de recunoaștere au rămas parte a strategiei.

„Nici o persoană sănătoasă la cap nu ar semna astăzi un document prin care să renunțe la teritoriu”

Kievul nu ar fi obligat să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor pe care le-a anexat ilegal din 2014.

Constituția ucraineană interzice oricărui președinte sau guvern să cedeze teritoriu fără a pune mai întâi problema în fața alegătorilor într-un referendum național.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, și Rustem Umerov, consilierul său pentru securitate națională, urmau să zboare în Florida pentru a se întâlni cu oficialii americani în acest weekend.

Într-un nou interviu acordat revistei Atlantic, Yermak, care a negociat ultimul plan de pace, a declarat: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu ar semna astăzi un document prin care să renunțe la teritoriu”.

„Constituția interzice acest lucru. Nimeni nu poate face asta, cu excepția cazului în care dorește să încalce Constituția ucraineană și să se opună poporului ucrainean”, a spus el.

Cel mai recent plan de pace a lăsat între paranteze cele mai controversate probleme, inclusiv orice concesii teritoriale finale, care vor fi completate numai după discuții față în față între Zelenski și Trump.

Îngrijorarea europenilor

Oferta de recunoaștere a Washingtonului a provocat îngrijorare în rândul aliaților europeni, care au exclus în repetate rânduri sprijinirea unui acord de pace care să tolereze redesenarea forțată a frontierelor.

„Am fost clari în privința principiului că frontierele nu trebuie modificate cu forța. Acesta rămâne unul dintre principiile fundamentale pentru menținerea stabilității și păcii în Europa și dincolo de ea”, au spus aliații Ucrainei, reuniți săptămâna aceasta într-un summit al „coaliției de voință”.

Până în prezent, SUA și Europa au refuzat să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei, peninsula pe care Putin a anexat-o ilegal în 2014.

Moscova a anunțat anexarea regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijie în septembrie 2022, în ciuda faptului că nu a cucerit deocamdată în totalitate teritoriile ucrainene.

„Implicații potențial fatale pe termen mediu și lung”

Recunoașterea de către SUA a teritoriilor ocupate de Rusia, inclusiv a Crimeei, ar avea efecte și asupra României.

Într-un interviu pentru HotNews, pe tema planului în 28 de puncte al SUA, Marius Ghincea, cercetător la universitatea elvețiană ETH Zurich, specializat în politică externă și de securitate, a avertizat asupra recunoașterii de către SUA teritoriilor ocupate de Rusia.

„Planul are efecte strategice indirecte pentru România. Creează dileme strategice cu privire la securitatea din Marea Neagră, mai ales cele legate de extragerea de resurse din hidrocarburi, direct conectate cu securitatea noastră energetică”, a spus el.

Propunerile „creează un precedent politic de acceptare a cuceririlor militare ruse care slăbește normele ce ne asigură securitatea frontierelor și impune o autolimitare a NATO în estul continentului, caz în care apar întrebări legate de capacitatea NATO de a avea o postură de apărare și descurajare mai robustă în Marea Neagră și pe tot flancul de est”, a adăugat expertul.

„Pentru noi și pentru Republica Moldova, un astfel de plan este dezastruos, cu implicații potențial fatale pe termen mediu și lung”, a subliniat Ghincea.