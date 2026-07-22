Admitere la liceu 2026. Rezultatele repartizării computerizate se afișează azi. Cum verifică elevii liceul la care au fost admiși

Rezultatele admiterii la liceu 2026 vor fi publicate miercuri, 22 iulie, după repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a. Elevii vor putea afla liceul la care au fost repartizați pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ. După afișarea rezultatelor, între 23 și 28 iulie, candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.

Repartizarea computerizată are loc miercuri, 22 iulie, conform calendarului oficial al admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027. În aceeași zi vor fi publicate rezultatele pentru elevii repartizați în prima etapă de admitere.

Rezultatele vor putea fi consultate:

pe platforma admitere.edu.ro;

la avizierele liceelor și ale școlilor gimnaziale.

Fiecare elev își va putea verifica repartizarea folosind codul individual primit la Evaluarea Națională 2026, fără afișarea numelui.

Tot pe 22 iulie vor fi afișate și locurile rămase neocupate în liceele din fiecare județ și din municipiul București.

Ce urmează după afișarea rezultatelor

Elevii care au fost repartizați la liceu trebuie să confirme locul obținut prin depunerea dosarului de înscriere.

Potrivit calendarului oficial, perioada de înscriere este:

23 – 28 iulie 2026 – depunerea dosarelor la liceele unde candidații au fost repartizați.

Programul de primire a dosarelor diferă de la un liceu la altul, astfel că elevii și părinții trebuie să verifice informațiile publicate de fiecare unitate de învățământ pe site, la avizier sau la secretariat.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu

Lista documentelor poate varia ușor de la un liceu la altul, însă, în general, dosarul de înscriere include:

cererea de înscriere (se completează la liceu);

copie după certificatul de naștere;

copie după cartea de identitate a elevului (dacă există);

copii după actele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali;

adeverință de domiciliu, dacă părinții au cărți electronice de identitate;

hotărârea judecătorească privind exercitarea autorității părintești, în cazul părinților divorțați;

foaia matricolă;

adeverința cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;

adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a, împreună cu fișa de vaccinări;

formularul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă este solicitat de liceu.

Este recomandat ca elevii să consulte site-ul liceului la care au fost repartizați pentru lista exactă a documentelor și eventualele formulare suplimentare.

Calendarul următoarelor etape ale admiterii la liceu 2026

După repartizarea computerizată, calendarul oficial prevede următoarele etape:

22 iulie – repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;

– repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor; 23–28 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la licee;

– depunerea dosarelor de înscriere la licee; 28 iulie – liceele transmit situația locurilor rămase libere după încheierea înscrierilor;

– liceele transmit situația locurilor rămase libere după încheierea înscrierilor; 29–31 iulie – comisiile județene și cea a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după prima etapă de admitere.

Elevii care nu vor fi repartizați în prima etapă sau care, din diferite motive, nu își confirmă locul vor putea participa la etapa următoare a admiterii, organizată în luna august, pe locurile rămase disponibile.