Adolescent suspectat că pregătea un atac terorist în Germania. Țintele pe care le viza

Un sirian în vârstă de 17 ani a fost arestat la Hamburg sub suspiciunea că plănuia un atac inspirat probabil de organizația Statul Islamic, au anunțat luni procurorii germani, potrivit AFP.

Conform procurorilor, tânărul este suspectat că voia să ucidă „necredincioși” într-un centru comercial, într-un bar sau într-o secție de poliție, folosind explozibili, cocktailuri Molotov sau un cuțit.

Autoritățile au făcut percheziții la o proprietate folosită de suspect, unde au găsit îngrășăminte, lichid inflamabil pentru grătar, o cagulă și un cuțit.

Adolescentul a fost arestat, în data de 7 mai, de o unitate specializată de poliție din Hamburg, au mai precizat procurorii.

Aceștia spun că informațiile furnizate de serviciile secrete germane și poliția federală au fost „cruciale” pentru anchetă.

Procurorii au dispus evaluarea psihiatrică a suspectului, iar investigațiile continuă.

Sirianul în vârstă de 17 ani este suspectat și de „finanțarea terorismului”, însă deocamdată nu este clară forma presupusei finanțări.

Germania a fost în alertă în ultimii ani, pe fondul atacurilor mortale care au avut loc în țară, unele motivate de ideologia extremistă, iar altele comise de persoane despre care s-a constatat că au probleme psihologice.