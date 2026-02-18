Adolescentă electrocutată pe stradă după ce un copac s-a prăbușit peste firele de tensiune, în București

O adolescentă a fost găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat. Au intervenit pompierii, în apropiere fiind găsit un copac căzut peste firele de tensiune, care au ajuns pe sol.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că este vorba despre o fată de 16 ani. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu.

„Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale”, a transmis Poliţia Capitalei într-un comunicat.

Potrivit Poliției, un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor și a transportat-o ulterior la o unitate medicală.

„La fața locului au intervenit și pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate”, a mai transmis Poliţia.

Familia fetei a fost informată cu privire la situația acesteia.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.