Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă

O cântăreață stradală rusă în vârstă de 18 ani, care în această lună a stat aproape două săptămâni în spatele gratiilor pentru că a interpretat o melodie anti-Kremlin interzisă, a fost găsită vinovată marți de „discreditare” a armatei ruse și a fost amendată cu 30.000 de ruble (1.650 de lei), transmite Reuters.

Diana Longinova, o studentă la muzică, care cântă cu numele de scenă „Naoko” în trupa sa, „Stoptime”, a fost reținută de autorități în 15 octombrie, după ce a devenit viral momentul în care a interpretat cântecul „Cooperativa Lacul Lebedelor”, al rapperului rus aflat în exil Noize MC.

Longinova a stat 13 zile în spatele gratiilor sub acuzația că a organizat o adunare neplanificată care a blocat accesul public la metrou – o contravenție, nu o infracțiune. Doi dintre colegii săi de trupă au executat, de asemenea, pedepse scurte.

La finalizarea pedepsei, autoritățile au inculpat-o pe Longinova pentru un cap de acuzare suplimentar, „discreditare” a armatei ruse, într-un caz care vizează interpretarea publică a unei alte melodii, intitulată „Tu ești soldat”.

Un tribunal din Sankt Petersburg a declarat-o, marți, vinovată de „discreditare” a armatei ruse pentru interpretarea acelei melodii.

Artista care a scris cântecul, Monetochka, locuiește în străinătate și a fost dată în urmărire de autoritățile ruse anul trecut. În plus, guvernul rus a etichetat-o ca „agent străin”.

Un reporter Reuters din sala de judecată a declarat că Loginova nu a fost eliberată din arest după decizia de marți. În schimb, ofițeri ai Ministerului de Interne au plecat cu ea de la tribunal într-o mașină civilă.

Longinova a devenit virală în această lună, după apariția unui videoclip în care interpreta melodia „Cooperativa Lacul Lebedelor” pe bulevardul Nevsky din Sankt Petersburg, în timp ce mai multe persoane cântau cu ea.

„Cooperativa Lacul Lebedelor”, interzisă în Rusia

Noize MC, autorul cântecului, critică deschis Kremlinul și locuiește în Lituania. Autoritățile ruse i-au interzis melodia în mai, spunând că aceasta conține „atitudini ostile, pline de ură față de oameni” și promovează „schimbări violente la temelia ordinii constituționale”.

Săptămâna trecută, un alt tânăr cântăreț stradal, Yevgeny Mikhailov, a fost închis timp de 14 zile în orașul Ekaterinburg din Ural, după ce a interpretat melodii ale lui Noize MC și ale altor artiști anti-Kremlin în sprijinul Loginovei și al colegilor săi de trupă.

Instanța l-a declarat vinovat de huliganism și „discreditare” a armatei ruse, potrivit agenției de știri independente Mediazona.