Adolescenți înarmați pe străzile Teheranului. O practică reluată de pe vremea războiului Iranului cu Irakul

Din 28 februarie, când Statele Unite şi Israelul au declanşat războiul cu Iranul, puterea din republica islamică a înăsprit condiţiile de securitate, iar cea mai recentă măsură în acest sens este înarmarea unor adolescenţi şi trimiterea lor ca patrule pe străzile din Teheran, observă joi AFP, preluată de Agerpres.

Încă din primele săptămâni de conflict, străzile capitalei iraniene au fost împânzite de baraje formate din vehicule ale poliţiei şi armatei. Unele au fost lovite de bombardamentele americano-israeliene şi au dispărut; altele sunt încă prezente.

Însă acum patrulele sunt întărite cu adolescenţi sau chiar cu copii înarmaţi, iar prezenţa lor le provoacă nelinişte locuitorilor.

Autorităţile de la Teheran au confirmat că recrutează ca întăriri pentru forţa paramilitară Basij, însărcinată cu menţinerea ordinii publice, chiar şi copii de 12 ani.

Posturi de control cu adolescenți înarmați

O femeie în vârstă de 28 de ani a relatat într-un mesaj către un reporter al AFP din afara ţării – sub rezerva anonimatului, din motive de siguranţă – că într-o seară, mergând cu automobilul, a dat peste „două posturi de control în nordul Teheranului cu adolescenţi de 13 sau 14 ani cu armele în mâini”. Unul din aceştia a deschis portiera din dreapta şi s-a aşezat lângă ea. „Mi-a cerut telefonul mobil şi a verificat totul, chiar şi fotografiile mele. A fost extrem de invaziv”.

Nerespectarea blocării internetului îi expune pe iranieni la arestare, iar cei care transmit informaţii în străinătate pot fi acuzaţi de spionaj, menţionează agenţia.

Cu toate acestea, un alt locuitor al capitalei a transmis săptămâna trecută că a trecut de un punct de control militar, iar „la numai 100 de metri mai încolo erau mai multe automobile civile cu adolescenţi care opreau vehiculele”. Aceştia „deschideau portierele fără să li se permită, deschideau torpedourile, controlau telefoanele”.

Recrutarea minorilor le reaminteşte iranienilor de anii 1980, când mii de copii şi adolescenţi au luptat în războiul cu Irakul.

Rahim Nadali, comandant în Gărzile Revoluţionare – armata republicii islamice – a afirmat recent la televiziunea de stat că unităţile Basij au fost copleşite de cereri de înrolare din categoriile de vârstă respective, iar reducerea vârstei minime a fost decisă din acest motiv.

AFP nu a fost în măsură să stabilească, după opiniile divergente ale unor specialişti, dacă aceste practici indică o lipsă de resurse umane. În privinţa scopului prezenţei forţelor de securitate pe teren, părerea este însă unanimă: pentru descurajarea oricărei revolte populare.