Adolescenții care au conectat țara la internet. Un documentar BBC despre o poveste de succes a României

Unul dintre capitolele la care România stă bine este viteza internetului fix. Avem internet bun și ieftin și luăm acest fapt ca pe un dat. Însă, în procesul de creare a infrastructurii digitale de care ne bucurăm astăzi, au existat niște eroi necunoscuți. Aceștia sunt adolescenții și tinerii care au pus bazele rețelelor de cartier la sfârșitul anilor ‘90 și începutul anilor 2000. Despre ei, în ediția de vineri, 14 august, a newsletter-ului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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Tinerilor de atunci le datorăm democratizarea conexiunii României cu lumea, spune jurnalista de știință și tehnologie Andrada Fiscutean. „Motivul pentru care internetul e ieftin și rapid în România a fost fix lipsa de monopol de la începuturi. Fix concurența foarte puternică între rețelele mici. Fix proiectele pornite de la firul ierbii de oameni care țineau mult la rezultat și nu la partea financiară”, explică ea.

Andrada Fiscutean a realizat pentru BBC World Service documentarul audio „The teenagers who wired Romania”, despre pionierii internetului de la noi din țară. Aceștia se foloseau de cele mai modeste mijloace, precum o șurubelniță sau un cartof, pentru a extinde, de la un bloc la altul, rețeaua de fire prin care informația ajungea online în țară, într-o vreme în care internetul era scump și inaccesibil.

Una dintre protagonistele documentarului. Foto: BBC World Service

Cum s-a născut documentarul audio, cum a devenit cartoful agentul digitalizării naționale, dar și cum l-a șocat fostul președinte Traian Băsescu pe Bill Gates la București, aflați din newsletter-ul „Partea Bună”.