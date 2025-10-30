Prima reacție din PNL după ce PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament: „E o situație ciudată. Trebuie discutat în coaliție”

Deputatul Adrian Cozma de la PNL spune că l-a surprins cererea prin care PSD îl cheamă luni în Parlament pe premierul Ilie Bolojan pentru explicații. El susține că trebuie discutat în coaliție demersul PSD, pentru că „e clar o situație ciudată”.

Adrian Cozma face parte din Biroul Permanent al Camerei Deputaților, acolo unde s-a și dat votul privind solicitarea PSD.

„Nu am știut de această solicitare. Nu am discutat absolut nimic (n. red.: cu cei de la PSD). Pe mine m-a surprins, nu am știut de ea. Am primit mesajul pe grupul Biroului Permanent, am văzut cu 20 de minute înainte de ședință despre ce e vorba, solicitarea PSD. Noi ne-am abținut la vot. E o chestiune pe care va trebui să o discute în coaliție. Mi se pare ciudat, evident, atât timp cât suntem într-o coaliție să facem astfel de solicitări”, a spus, pentru HotNews deputatul PNL.

Întrebat dacă prin acest pas se conturează o alianță PSD-AUR în Parlament, având în vedere că singurii care s-au abținut la acest vot au fost cei de la USR, PNL și UDMR, Cozma a spus că „e clar” că PSD și AUR au avut o înțelegere.

„Au votat împreună, s-au susținut în acest demers”, a punctat el.

Cozma a insistat că va trebuie să aibă loc o discuție în coaliție după această mișcare făcută de PSD. Următoarea ședință este programată să aibă loc săptămâna viitoare, marți, de la ora 14:00.

Adrian Cozma spune că e decizia lui Ilie Bolojan dacă se va prezenta la Parlament.

„Nu am discutat încă cu colegii, e decizia domnului președinte, a premierului, ce va face. E o discuție care trebuie să aibă loc în coaliție între președinții celor patru partide”, a spus Cozma: „E clar că e o situație ciudată”, a punctat el.