Adrian Țuțuianu, fost ministru și senator PSD, și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente

Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, fost ministru și senator PSD, Adrian Țuțuianu, a anunțat duminică că și-a depus dosarul de candidatură pentru șefia Autorității Electorale Permanente (AEP). Țuțuianu a demisionat joi din PSD, întrucât președintele AEP nu poate fi membru de partid.

„La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”, a scris Țuțuianu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Coaliția de guvernare trebuie să facă noi numiri la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), la Societatea Română de Radiodifuziune (radioul public) și la Televiziunea Română. În cazul ultimelor două, mandatele actualelor conduceri expiră în 15 noiembrie.

Conform protocolului de împărțire a funcțiilor convenit în coaliție, funcția de președinte al AEP revine PSD, în timp ce conducerea TVR revine PNL, iar cea a Radioului Public USR.

AEP este condusă interimar de Zsombor Vajda, după ce fostul președinte Toni Greblă a fost revocat din funcție în luna februarie a acestui an.

Mandatul șefului AEP este de 8 ani și trebuie votat de Parlament.

Adrian Țuțuianu și-a exprimat recunoștința față cei care l-au susținut în „activitatea politică timp de peste 25 de ani și în mod special colegilor de la PSD Dâmbovița și alegătorilor din acest județ”.

„Mi-ați fost alături și, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat și ales: consilier județean (2004 – 2008), președinte al Consiliului Județean Dâmbovița (2012 – 2016), senator (2008 – 2012; 2016 – 2020), ministru al Apărării Naționale (2017). M-am străduit să mă ridic la înălțimea așteptărilor și cred că, în bună parte, mi-am onorat demnitățile publice cu profesionalism și bună credință”, a transmis Adrian Țuțuianu.

El le-a mulțumit și colegilor din PSD Sector 3 „pentru sprijinul politic din ultimii trei ani”, perioadă în care a fost secretar general adjunct al Guvernului și secretar de stat în cadrul SGG, precum și grupurilor parlamentare PSD pentru susținerea candidaturii la funcția de președinte AEP.

Cine este Adrian Țuțuianu

Adrian Țuțuianu a fost numit în septembrie 2022 secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii emise de premierul de la acea vreme, liberalul Nicolae Ciucă.

Țuțuianu a fost senator timp de două mandate: 2008-2012 și 2016-2020, ambele mandate obținute pe listele PSD.

Exclus la finalul anului 2018 din PSD, în urma neînțelegerilor cu Liviu Dragnea, Adrian Ţuţuianu a susţinut că poartă discuţii cu Marian Neacşu, Paul Stănescu, dar că va discuta şi cu Gabriela Firea despre planurile sale politice.

Ulterior el s-a înscris în Pro România, partidul lui Victor Ponta, unde a fost vicepreședinte național, conform declarației de interese din anul 2022. În 2023 a revenit în PSD și a fost numit secretar al Consiliului Național al partidului, în echipa lui Marcel Ciolacu. Pe 1 august 2025, el a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În 2017, pe când era ministru al Apărării, Adrian Țuțuianu, avocat de profesie, a fost acuzat de liderul PNL de atunci, Ludovic Orban, că ar avea legături cu Rusia, dupa ce acesta ar fi fost avocatul rușilor de la Mechel, care au cumparat combinatul de la Târgoviște.

Adrian Țuțuianu a declarat că firma sa de avocatură, și cel mai probabil el însuși, a reprezentat într-o anumită perioada grupul Mechel în mai multe cauze, dar interpretarea domnului Orban „nu are consistență”, iar acuzația că are afinități cu Rusia este „o prostie”.

