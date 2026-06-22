Adrian Veștea anticipează „o perioadă de neliniște pentru români”, în primul mesaj după ce a fost respins de Parlament

Adrian Veștea, al cărui guvern propus a fost respins în această seară de Parlament, a declarat luni seara târziu că a tratat „cu responsabilitate” mandatul de formare a Guvernului pe care i-l încredințase președintele Nicușor Dan.

În primele sale declarații după votul din Parlament, Adrian Veștea a amintit că România are Guvern interimar de 47 de zile și există „proiecte importante, care nu așteaptă întârziere”.

„Ceea ce cred că este foarte important este stabilitatea și încrederea românilor. Am venit în acest proiect cu bune intenții, dintr-o funcție aleasă, pe care mi-am câștigat-o în urma unui vot uninominal. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români”, a adăugat deja-fostul premier desemnat.

Ce a spus despre negocierile cu AUR

Întrebat dacă acum consideră că a greșit când a mers să discute cu AUR, care în cele din urmă a ales să nu îi susțină guvernul, Adrian Veștea a răspuns: „Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați, și după mine, și cei care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor”.

„Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui. Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea, atâta vreme cât eram nevoit să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice și să le ascult punctele de vedere”, a mai declarat Adrian Veștea.

Guvernul Veștea a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare pentru a fi învestit, conform numărătorii oficiale.