Adrian Veștea, apel către liberali cu trei ore înainte de ședința la care îl confruntă pe Bolojan

„Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea”, a spus premierul desemnat Adrian Veștea, într-un videoclip adresat colegilor din PNL postat pe pagina sa de Facebook.

„Dragi colegi liberali, este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social”, a spus luni Adrian Veștea, în videoclipul postat pe Facebook.

Președintele CJ Brașov spune că PNL se află „într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea”.

„Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară”, a mai spus Veștea.

„Sunt membru de peste 30 de ani în PNL. Nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experiența vastă din administrație ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă privește”, a adăugat Veștea.

Premierul desemnat a mai spus că România are nevoie de un Guvern „stabil și eficient, care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR și să continue investițiile. „Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop”, a adăugat Veștea.

„Sunt în măsură să creez echilibru, stabilitate și un guvern care să ducă România înainte în așa fel încât să trecem cu toții peste această perioadă dificilă”, a conchis Veștea.

Ședință decisivă la PNL

Mesajul lui Veștea către PNL vine înaintea ședinței conducerii PNL, de la ora 17.00, în care se va discuta poziția partidului față de susținerea lui pentru formarea guvernului.

Nominalizarea lui Veștea a fost făcută duminică, la ora 09.00, de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare și a provocat tensiuni în PNL.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”, spunând că conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal”.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit despre un „complot”, o „trădare” și o „ingerință”.