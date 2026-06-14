Ilie Bolojan nu a știut că liberalul Adrian Veștea va fi desemnat premier. „Un act ostil” al președintelui, acuză el / Ce spune că va urma

Ilie Bolojan, declarații după ședința PNL de după trecere moțiunii. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan îl acuză pe președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”, după ce l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal” de președinte, mai spune Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

„Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, scrie premierul interimar și liderul PNL, în mesajul său.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, mai spune Bolojan.

El transmite și că urmează să fie organizată o ședință a conducerii PNL pentru a fi luată o decizie oficială.

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov, a fost desemnat premier, duminică dimineață, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a apărut alături de amândoi.