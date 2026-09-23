Adrian Veștea, apel către PNL legat de Siegfried Mureșan. Ce le cere parlamentarilor liberali

Adrian Veștea, care a fost desemnat în luna iunie de șeful statului să formeze Guvernul, însă nu a obținut votul Parlamentului, le-a cerut miercuri parlamentarilor liberali să voteze Guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Veștea a susținut, într-o postare pe Facebook, că este „un semn îmbucurător” pentru democrația din partid faptul că liderul PNL, Ilie Bolojan, a acceptat, „în cele din urmă”, că și un alt liberal, în afară de el, poate conduce Guvernul.

„România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susținut mereu: PNL trebuie să își asume guvernarea țării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile care decurg din această misiune”, a scris Veștea.

Potrivit lui Veștea, „un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Național Liberal își poate onora angajamentele față de români și față de comunități”.

„Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeași deschidere ar fi existat și în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat și susținut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară și solidă? Poate că România ar fi evitat luni de instabilitate politică. Poate că economia nu ar fi fost împinsă și mai adânc în incertitudine. Poate că partenerii externi și agențiile de rating nu ar fi privit cu atâta îngrijorare spre București. Și poate că PNL nu ar fi devenit ținta atacurilor venite din toate direcțiile spectrului politic”, a continuat președintele Consiliului Județean Brașov.

„Dar timpul pierdut nu mai poate fi recuperat prin explicații. Poate fi recuperat doar prin decizii responsabile (…) România are nevoie de stabilitate. PNL are obligația să o ofere”, a conchis Adrian Veștea.