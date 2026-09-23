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Actualitate

Adrian Veștea, apel către PNL legat de Siegfried Mureșan. Ce le cere parlamentarilor liberali

Ana Teșcan
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Adrian Veștea, care a fost desemnat în luna iunie de șeful statului să formeze Guvernul, însă nu a obținut votul Parlamentului, le-a cerut miercuri parlamentarilor liberali să voteze Guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan.

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