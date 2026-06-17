Nu una, ci două întâlniri ținute la secret de Cotroceni, confirmate de Veștea. Detalii despre mandatul „pe perioadă nedeterminată”

Adrian Veștea a confirmat că s-a întâlnit în cursul zilei de marți cu președintele Nicușor Dan, premierul desemnat precizând că șeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern.

Liberalul a răspuns astfel, întrebat dacă s-a întâlnit marți cu președintele Nicușor Dan – o întâlnire despre care Palatul Cotroceni nu a comunicat nimic oficial până acum – și dacă s-a gândit să-și depună mandatul de premier desemnat.

„Am avut și astăzi (marți, n.r.), și ieri (luni, n.r.). Nu am intenționat să-mi depun mandatul, ei se gândeau cum reacționez eu. Eu sunt un om puternic, nu am rezerve și dacă am pornit pe un drum, cred că e normal să merg până la capăt”, a spus Adrian Veștea, marți seara târziu, într-o intervenție la postul România TV, potrivit Agerpres.

Nici despre presupusa întâlnire de luni dintre șeful statului și premierul desemnat Administrația Prezidențială nu a făcut vreun comentariu oficial.

Ce sfat susține Veștea că a primit de la Nicușor Dan

Veștea a arătat că șeful statului l-a încurajat să continue demersul în calitate de premier desemnat, fiind întrebat dacă președintele i-a dat impresia că nu l-ar susține până la capăt.

„Nu mi-a dat impresia, din contră m-a sfătuit să rămân în continuare implicat, fiindcă, cu siguranță, prin apelul pe care-l facem la toți cei care sunt astăzi în Parlamentul României și vor să dea dovadă de responsabilitate și pot trece peste anumite orgolii sau reguli create de anumiți lideri de partid, eu îi aștept să voteze acest guvern”, a răspuns Adrian Veștea.

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De asemenea, premierul desemnat a afirmat că a primit din partea președintelui „un mandat pe perioadă nedeterminată”, dar a precizat că în cursul exercitării mandatului vor exista evaluări la anumite perioade, întrebat cu privire la continuarea protocolului coaliției care prevedea o rotativă la guvernare.

„Astăzi nu există o astfel de decizie, mandatul pe care l-am primit din partea președintelui (…) nu este un mandat pe un termen limitat, este un mandat pe care l-am primit pe o perioadă nedeterminată. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se facă trimestrial, semestrial, evaluări în care noi avem anumite ținte”, a mai declarat Adrian Veștea.

„Și-mi doresc ca acest lucru să se întâmple nu doar la nivelul prim-ministrului, ci chiar și la nivelul miniștrilor. Și să nu ținem cont în momentul în care cineva nu îndeplinește criteriile pe care le stabilim în momentul în care am intrat la guvernare să poată fi remaniat, începând cu mine, până la ultimul ministru”, a adăugat premierul desemnat.