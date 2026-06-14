Desemnat premier fără să știe conducerea partidului, Adrian Veștea crede că PNL „va ieși mult mai întărit din această situație”

Liberalul Adrian Veştea nu crede că va rupe Partidul Naţional Liberal, după ce a fost desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan, fără ca liderii partidului să fie anunţaţi despre acest lucru, ci, „din contră”, consideră că PNL „va ieşi mult mai întărit din această situaţie”.

El spune că va avea o discuţie luni cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pe care spune că îl apreciază „foarte mult” şi care este „o persoană matură”, trecută prin „tot felul de situaţii”.

„Cred că ar trebui să primeze, pentru fiecare dintre noi în această perioadă, interesul ţării şi în acelaşi timp să facem toate aceste reforme”, mai spune Veştea, citat de News.ro.

„Nu cred că voi rupe Partidul Naţional Liberal, chiar, din contră, eu consider că Partidul Naţional Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situaţie, să-şi asume reformele pe care le va face”, a răspuns Veştea, adăugând că, în cursul zilei de luni va avea o discuţie cu preşedintele partidului, Ilie Bolojan, pe care spune că îl apreciază „foarte mult” şi despre care spune că este „o persoană matură care a trecut prin tot felul de situaţii”.

Veştea crede că, în această perioadă, ar trebui să primeze, „pentru fiecare dintre noi”, „interesul ţării” şi că, în acelaşi timp, trebuie făcute „toate reformele” necesare.

„Preşedintele a luat această decizie, iar azi ne vedem puşi în faţa unei situaţii pe care eu am toată convingerea că o vom depăşi şi trebuie să rămânem în zona optimistă. Eu nu cred că ar trebui să rămânem doar în zona pesimistă şi de cât de neagră va fi perioada următoare. Eu sunt un om care, în decursul timpului, am răzbătut, am făcut proiecte, sunt în măsură să conduc oameni, să iau decizii, să-mi asum termene şi lucrul acesta se va vedea în perioada următoare. (…) Niciodată nu fac rabat de la principii, de fiecare dată mă bazez pe seriozitate, de fiecare dată mă voi raporta la anumite ţinte şi anumite termene, de care depinde foarte mult economia României”, a punctat Veştea.

Premierul desemnat a mai spus că nu-şi doreşte să se ajungă la situaţii de genul celor din 1996 când partidul s-a fragmentat, dar că, în opinia sa, situaţia ar trebui tratată „cu maturitate” şi că „n-ar trebui să avem acea autoritate constantă şi de a impune disciplina prin tot felul de ameninţări”.

„În Partidul Naţional Liberal au existat oameni liberi, oameni care şi-au manifestat de fiecare dată punctul de vedere, iar eu nu cred că astăzi aduc vreun fel de deserviciu Partidului Naţional Liberal, ci, din contră…”, a mai spus Veştea.

Veștea: Nicușor Dan m-a considerat o persoană „echilibrată și non-conflictuală”

Premierul desemnat a precizat că, din discuţiile avute cu preşedintele Nicuşor Dan, a înţeles că, din evaluările pe care le-a făcut la nivelul clasei politice, acesta are o părere bună, considerându-l o persoană „echilibrată şi non-conflictuală”.

„Cred că niciodată nu aţi văzut postări dure la adresa niciunui coleg sau la adresa adversarilor. Sunt de 22 de ani în competiţii electorale. În 2004 mi-am câştigat primul mandat, iar dacă ar fi cineva să facă o evaluare a tuturor postărilor mele din campanie electorală, nu am atacat şi niciodată nu am intenţia să îmi câştig imaginea sau să iau voturi atacându-mi duşmanii, creând tot felul de paliere între unii şi ceilalţi, ci din contră. De fiecare dată au vorbit faptele, de fiecare dată am câştigat categoric pe poziţiile pe care am candidat, iar interesul meu este de a crea stabilitate, de a crea un echilibru şi de a avea Partidul Naţional Liberal alături de mine în toate aceste demersuri, fiindcă a nu-l avea astăzi alături de mine n-ar însemna altceva decât să-mi creeze şi mai multe vulnerabilităţi”, a conchis Adrian Veştea.