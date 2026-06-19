Adrian Veștea, fotografie cu Nazare, „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”: la masă la birou, lucrând

Premierul desemnat Adrian Veștea anunță vineri, pe pagina sa de Facebook, că s-a întâlnit cu ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, cu care a vorbit despre măsurile „concrete” pe care vrea să le includă în programul de guvernare.

Alexandru Nazare nu se numără printre cei 16 liberali care s-au adresat instanței pentru a bloca hotărârile luate de conducerea PNL privind votul Guvernului Veștea.

„Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni”, a anunțat vineri dimineață premierul desemnat, pe pagina sa de Facebook.

Veștea a spus că a discutat cu Nazare despre „execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”.

În postarea sa, premierul desemnat a atașat și o fotografie alături de Nazare: amândoi sunt la birou, cu pixul în mână și documente pe masă.

„Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului. În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri”, a mai spus Veștea.

Premierul desemnat a mai spus că ultima lună şi jumătate „de criză politică” nu a făcut bine României și evocă „necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi”.

„Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating. O asemenea evoluție ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului”, a mai spus Veștea.

„Nu voi face schimbări de 180 de grade”

Veștea a mai susținut că, imediat după votul de învestitură pe care speră să-l obțină, va iniția „un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu”.

În finalul mesajului său, Veștea spune că nu va face schimbări radicale, ci va miza pe „echilibru și responsabilitate”.

„P.S. Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară”, a mai susținut Veștea.

„P.S. 2. Nu am crezut niciodată în ideea „după mine, potopul”, ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a conchis liberalul.

După ce Nicușor Dan l-a desemnat premier, Veștea a susținut că va continua programul de guvernare al lui Bolojan și că are intenția să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe.