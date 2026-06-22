VIDEO Adrian Veștea oferă detalii despre discuția purtată cu AUR: „În această seară vom merge la învestire”

Candidatul la funcția de premier, Adrian Veștea, a declarat că a discutat cu reprezentanții AUR, luni seară, „o serie de măsuri economice” pe care și le doresc aceștia. „Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare”, a spus el, la ieșirea din sediul formațiunii conduse de George Simion.

„I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care, în urma evaluărilor, nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include”, a declarat Adrian Veștea, la ieșirea de la discuțiile cu reprezentanții AUR.

El susține că are „deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme”.

Adrian Veștea, declarații după discuțiile cu AUR, luni, 22 iunie 2026

„În această seară vom merge la învestire”

Deși surse politice afirmau că PSD ia în calcul o amânare a votului programat în Parlament în această seară deoarece nu există voturile necesare pentru învestirea Guvernului Veștea, premierul desemnat a sugerat că nu se pune problema unei amânări.

„În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri, care va face parte din viitorul Guvern, să își exprime votul”, a mai declarat Veștea.

Aritmetica parlamentară arată că, fără susținerea AUR, guvernul Veștea nu va trece de Parlament la votul din această seară.

40 de voturi lipsă

Pentru a fi învestit, Guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD, care a anunțat că votează și intră la guvernare, are 127 de voturi.

Pe surse, social-democrații spun că se mai bazează pe alte 66 de voturi din afara formațiunii și că au nevoie de încă 40 pentru a asigura o majoritate parlamentară. Astfel, trebuie să atragă sprijin de la AUR, care are 90 de parlamentari.

PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota Guvernul, însă circa 20 de parlamentari liberali s-au poziționat împotriva conducerii partidului și susțin tabăra Veștea.

Voturi mai pot veni de la grupul parlamentar PACE, care are 11 membri, și mai sunt alte 17 posibile voturi de la minoritățile naționale.