INVESTIGAȚIE. Când era primar în Râșnov, Adrian Veștea a vândut cu 600.000 de euro un teren unei firme. Apoi, firma a primit certificatul de urbanism și de construcție pentru un hotel, ambele prin semnătura lui Veștea

Pornind de la o declarație de avere a premierului desemnat Adrian Veștea, Snoop a mers la Râșnov și a găsit o dublă afacere: între proprietarul de terenuri Veștea și o firmă. Și între aceeași firmă și primăria condusă de primarul Veștea.

Adrian Veștea a vândut pe 12 august 2007 un teren pentru care a primit 2,1 milioane de lei (aproximativ 630.000 de euro) de la firma North Capital Baltikum, înregistrată în România de un grup de oameni de afaceri norvegieni, potrivit declarației de avere din 2008 a politicianului liberal.

Pe 8 octombrie 2007, primarul Adrian Veștea a semnat certificatul de urbanism pentru aceeași firmă, conform documentului aflat în posesia Snoop. A fost doar începutul.

Snoop este o publicatie independentă, fondată de jurnaliști, fără patroni sau bani de la partide. Sunt ultimele zile în care poți susține redacția printr-o donație aici. Dacă ai o firmă, ne poți ajuta prin redirecționarea până la 20% a impozitului pe profit. Îți mulțumim!

Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos / George Călin

În perioada 2007-2008, primarul de Râșnov Adrian Veștea a inițiat demersurile prin care firma North Capital Baltikum a obținut aprobarea administrativă de a schimba destinația urbanistică a zonei montane și de a proiecta un complex de lux.

Aceste demersuri au avut loc după ce firma a virat suma de 2,1 milioane de lei în contul privat al primarului pentru un teren, potrivit declarației sale de avere și conform documentelor publice cerute de Snoop și furnizate de Primăria Râșnov.

Complexul de lux care urma să fie construit se numea Cold Mountain Luxury Resort, ridicat aproape de zona unde s-a filmat pelicula de Oscar cu același nume.

Cold Mountain a propulsat în atenția lumii peisajele montane ale României

În 2003 s-a lansat filmul Cold Mountain, regizat de Anthony Minghella, cu Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger, Philip Seymour Hoffman, Natalie Portman și Donald Sutherland în distribuție.

Povestea originală de dragoste și solidaritate în vreme de război din Cold Mountain se petrecea în SUA, dar filmările au avut loc în România, pe Valea Glăjăriei, lângă Râșnov. Zona este la 15 kilometri de Brașov.

Natura românească reflectată în Cold Mountain a fost atât de spectaculoasă încât a atras un buzz la nivel internațional.

Era una dintre primele ocazii când România a apărut ilustrată atât de maiestuos ca natură, în fața unei audiențe globale atrase de filmul care a avut 7 nominalizări la Oscar și a câștigat o statuetă.

„Cold Mountain” a repus Europa de Est pe harta filmelor de Hollywood

Imagini din pelicula Cold Mountain (2003), filmată în România. Foto: Profimedia

S-a mai întâmplat ceva de amploare. Marii producători de film de la Hollywood au accesat masiv în anii următori piața din estul Europei, atrași de peisajul natural din Cold Mountain. A fost începutul unui nou fel de a face filme cu mari bugete în estul continentului. Producătorii peliculei Cold Mountain au lăsat o parte a decorului rural „american” în pădurile din județul Brașov.

Terenul personal vândut de Adrian Veștea norvegienilor

Patru ani mai târziu, în mai 2007, în România s-a fondat o firmă cu capital norvegian: North Capital Baltikum SRL. Scopul acesteia: să construiască un complex Cold Mountain în zona de lângă Râșnov unde avuseseră loc filmările devenite celebre.

Pe 12 august 2007, North Capital Baltikum SRL cumpără de la primarul liberal din Râșnov, Adrian Veștea, un teren de lângă oraș. Prețul plătit de norvegieni lui Veștea: 2,1 milioane de lei, conform declarației de avere a lui Adrian Veștea, din 2008. Aproximativ 630.000 de euro, la cursul mediu din 2007.

Extras din declarația de avere a lui Adrian Veștea, depusă în 2008, când era primar

În 2007, momentul în care a încheiat afacerea imobiliară personală, care i-a adus peste 600.000 de euro, Veștea era la primul mandat ca primar la Râșnov. Politicianul a câștigat trei rânduri de alegeri la Râșnov și a fost primar între 2004 și 2016.

Pornind de la această declarație de avere, după nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicușor Dan, jurnaliștii Snoop au mers de mai multe ori la Râșnov în ultimele zile.

Trei documente semnate de Adrian Veștea

Certificatul de urbanism acordat North Capital Baltikum SRL din 18 august 2007 (stânga) și Autorizarea de construire pentru aceeași firmă din 8 octombrie 2007 (dreapta)

Am solicitat pe legea 544 documentele legate de aprobările oferite firmei North Capital Baltikum SRL și autorizația de construcție. Le-am primit. Am pus cap la cap aceste trei acte:

Contractul de vânzare a terenului personal către North Capital Baltikum SRL, din 18 august 2007;

Certificatul de urbanism public acordat North Capital Baltikum SRL, nr. 631 din 8 octombrie 2007;

Autorizarea de construire pentru North Capital Baltikum SRL, nr. 47 din 23 aprilie 2008.

Toate trei au fost semnate și de Adrian Veștea, prima ca proprietar de teren la vânzare, următoarele două ca primar. Jurnaliștii Snoop au încercat să obțină un punct de vedere de la Adrian Veștea legat de acest subiect, însă, până la publicarea articolului, acesta nu a răspuns solicitărilor.

Ce a găsit Snoop când a ajuns la Râșnov, ce au spus oamenii din primărie, în continuarea investigației.