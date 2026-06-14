Veștea spune că are voturile necesare învestirii: „Am asigurări că vom avea peste 240” / Premierul desemnat, trei apariții TV una după alta

Adrian Veștea a declarat duminică seară, în prima sa apariție la TV ca premier desemnat că „sunt calcule făcute” care arată că voturile necesare învestirii sunt asigurate.

Premierul desemnat a făcut această declarație la Euronews. Urmează alte două apariții TV: la Antena 3 (de la ora 20.00) și RomâniaTV (de la ora 21.00).

„Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece aceste Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, a spus Adrian Veștea. El nu a oferit detalii despre sprijinul politic pe care se bazează, însă a vorbit și despre „speculațiile că PNL se va rupe”.

„Cred că vom ajunge la o maturitate și vom înțelege cu toții că a avea responsabilitatea, de a avea un premier liberal, care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcții, a făcut parte din Guvernul României, cunoaște ce însemnă jaloanele din PNRR, cunoaște ce înseamnă deficitul bugetar. Vă asigur că toate aceste lucruri ar trebui să primeze. Cred că mâine, în cadrul ședinței pe care o vom avea, important e să rămâne o echipă unită”, a mai spus Adrian Veștea.

„Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan”

Întrebat despre criticile formulate de lideri ai PNL după desemnarea sa, inclusiv de Ilie Bolojan, Veștea a respins ideea că a trădat partidul și a susținut că va continua direcția stabilită de liberali.

„Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către PNL, de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă. Îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar ținele să rămână același program de guvernare pe care l-a avut Ilie Bolojan (…) acel program a fost agreat de toată lumea, începe să dea roade și trebuie păstrat”, a afirmat el.

Ce spune despre colaborarea cu PSD

Referitor la colaborarea cu PSD, acesta a insistat asupra nevoii de a pune capăt perioadei de interimat și de a forma cât mai rapid un guvern cu puteri depline. „Au trecut 40 de zile de interimat. Gândiți-vă ce înseamnă o persoană care astăzi nu are mandat, ce autoritate are în fața funcționarilor publici. Cred că ar trebui să facem o evaluare în primul rând pe aritmetica din parlament. Fără a avea o majoritatea solidă… ați văzut, guvernul Tomac (…) Toți și-au dorit un guvern politic. Trebuie să construim cu guvern politic. Țara trebuie guvernată. Are o serie de probleme care trebuie rezolvate în cel mai scurt timp”, a spus Veștea.

De ce nu și-a informat colegii din PNL

Întrebat de ce nu și-a informat colegii din PNL înainte de desemnare, Adrian Veștea a spus: „N-am avut posibilitaea să merg la ședință fiindcă trebuia să fac deplasarea la Budapesta și aveam o serie de probleme. Nu am avut nici informația necesară. Această decizie a fost luată de președintele României”.

Veștea, tur la televiziuni în ziua desemnării

Adrian Veștea a fost desemnat premier duminică dimineață. Anunțul făcut de Nicușor Dan a avut loc la ora 9 și a provocat un cutremur în PNL.

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat că desemnarea nu a fost discutată în conducerea formațiunii și a acuzat președintele de o „evidentă încercare de rupere a PNL”.

Între timp, USR și UDMR și-a programat ședințe pentru a decide dacă să-l susțină sau nu pe Adrian Veștea. Și la PNL este o ședință, însă luni seară.

Și în timp ce partidele parlamentare dezbat și discută în ședințe, Adrian Veștea face turul televiziunilor de știri. Are în seara aceasta trei apariții: la Euronews (19.00), la Antena3 (20.00) și la RomâniaTV (21.00).