Aeronavă rusească de spionaj IL-20, interceptată de două avioane de vânătoare poloneze F-16. „Fără plan de zbor și cu transponderul oprit”

Forțele aeriene poloneze au interceptat din nou un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, a anunțat vineri guvernul de la Varșovia, care a publicat noi detalii în legătură cu prăbușirea unei rachete rusești pe teritoriul polonez cu o zi înainte, informează agenția germană de presă DPA.

Două avioane de vânătoare poloneze F-16 au fost ridicate ca răspuns la detectarea unui avion de recunoaștere rusesc IL-20 la 40 de kilometri nord de stațiunea de coastă Kolobrzeg, a scris ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

„Din nou, un avion se afla în spațiul aerian internațional fără un plan de zbor și cu transponderul oprit”, a afirmat ministrul, adăugând că aeronava nu a pătruns în spațiul aerian polonez, potrivit Agerpres.

Iliușin IL-20 (versiunea M) este un avion militar specializat în supraveghere, colectarea de informații (spionaj) și interceptarea semnalelor electronice ale inamicului. De asemenea, acest tip de aeronavă se ocupă de monitorizarea comunicațiilor, recunoașterea optică și transmiterea datelor colectate către unitățile de informații de la sol. Principala lui utilizare este obținerea de informații strategice și tactice despre pozițiile inamicului.

Varșovia a anunțat că zborurile de recunoaștere rusești în largul coastei sale s-au intensificat recent.

La mijlocul lunii iulie, forțele aeriene poloneze au interceptat avioane de luptă rusești trei zile la rând, piloții stabilind contact vizual cu echipajul avioanelor și le-au semnalizat să părăsească zona.

Incidentul de vineri are loc la o zi după ce oficialii polonezi au confirmat că racheta care s-a prăbușit pe un câmp din apropierea satului Tarnawa Kolonia, la sud de orașul Lublin și la 90 de kilometri de granița cu Ucraina, era o rachetă de croazieră rusească CH-101 capabilă să transporte un focos nuclear. Racheta a explodat la impact. Nicio persoană nu a fost rănită.