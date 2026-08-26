Aeronave militare ruse, incursiune în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud. Avioane de vânătoare ridicate de Seul

Coreea de Sud a anunțat miercuri că a mobilizat avioane de vânătoare cu o zi înainte, după ce mai multe aeronave militare ruse au pătruns în zona sa de apărare aeriană, scrie miercuri AFP.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a precizat că acestea nu au încălcat spațiul aerian al țării.

Un incident similar, în care au fost implicate aeronave chineze și ruse, a avut loc în luna iunie.

„Armata sud-coreeană a detectat aeronavele ruse după ce acestea au intrat în zonă și a mobilizat avioane de vânătoare ale forțelor aeriene pentru a face față oricărei situații”, a explicat ministerul de la Seul într-un comunicat.

Avioanele rusești au intrat și apoi au ieșit din zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud deasupra Mării Japoniei, potrivit sursei citate.

Este vorba de o zonă tampon, diferită de spațiul aerian suveran al unei țări, în care aeronavele străine sunt obligate să se identifice din motive de securitate.

Aeronavele militare avertizează, de obicei, țările în cauză înainte de a pătrunde în zona de identificare a apărării aeriene, chiar dacă aceasta nu este o obligație legală.

În luna iunie, peste zece aeronave militare chineze și ruse au intrat în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud, fără a încălca spațiul său aerian, potrivit Seulului.

La acea vreme, Beijingul a afirmat că forțele chineze și ruse au efectuat o „patrulă aeriană strategică” deasupra Mării Japoniei, a Mării Chinei de Est și a părții de vest a Oceanului Pacific.

La rândul său, Moscova a asigurat că această operațiune se înscria în cadrul planurilor sale obișnuite de cooperare militară și nu era „îndreptată împotriva niciunei țări terțe”.

Seulul a protestat totuși pe lângă Moscova și Beijing, solicitând ca astfel de incidente să nu se mai repete.