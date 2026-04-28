VIDEO Un aeroport din Japonia va testa roboți umanoizi într-un rol inedit

Angajați ai Japan Airlines alături de robotul umanoid ce va fi testat pe aeroport, FOTO: Kyodo Newscom / Profimedia

Manipulatorii de bagaje din Japonia, renumiți pentru conștiinciozitatea lor, dar și copleșiți de volumul de muncă, vor fi în curând ajutați de personal suplimentar pe aeroportul Aeroportul Haneda din Tokyo, deși noii lor colegi vor avea nevoie de pauze regulate pentru reîncărcare, scrie The Guardian.

Japan Airlines va introduce roboți umanoizi în regim experimental de la începutul lunii mai, cu intenția de a-i implementa permanent ca soluție la deficitul cronic de forță de muncă din țară.

Roboții umanoizi, fabricați în China, vor muta bagajele și marfa călătorilor pe platforma aeroportuară de la Haneda, care gestionează peste 60 de milioane de pasageri anual.

JAL și partenerul său în această inițiativă, GMO Internet Group, speră că experimentul care se va încheia în 2028 va reduce povara asupra angajaților umani, în contextul creșterii accelerate a turismului de intrare și al prognozelor privind agravarea crizei forței de muncă.

Primele imagini cu un robot umanoid lucrând la aeroport

Într-o demonstrație pentru presă organizată săptămâna aceasta, un robot de 130 cm înălțime produs de Unitree a fost văzut „împingând” cu precauție marfa pe o bandă transportoare, lângă un avion de pasageri al JAL, și făcând cu mâna către un coleg nevăzut.

JAL just announced humanoid robots at Haneda Airport!



From May 2026 they’ll test kid-sized Unitree G1 and adult-sized UBTECH Walker E for heavy ground work like baggage and cargo. Japan’s aging population + tourism boom making this necessary.



Yoshiteru Suzuki, președintele JAL Ground Service, a declarat că utilizarea roboților pentru sarcini solicitante din punct de vedere fizic „va reduce inevitabil povara asupra lucrătorilor și va aduce beneficii semnificative angajaților”.

Suzuki a adăugat însă că anumite sarcini esențiale, precum gestionarea siguranței bagajelor, vor continua să fie îndeplinite de oameni.

Roboții umanoizi pot funcționa 2-3 ore până au nevoie de reîncărcare

Japonia se confruntă cu dificultăți în a face față simultan unui aflux tot mai mare de turiști din străinătate și unei populații îmbătrânite și în declin.

Peste 7 milioane de persoane au vizitat țara în primele două luni din 2026, potrivit Organizației Naționale pentru Turism din Japonia, după un record de 42,7 milioane anul trecut, în pofida scăderii numărului de vizitatori din China, declanșată de un conflict diplomatic între Tokyo și Beijing.

„Deși aeroporturile par extrem de automatizate și standardizate, operațiunile din culise depind încă în mare măsură de munca umană și se confruntă cu lipsuri serioase de personal”, a declarat Tomohiro Uchida, Președintele GMO AI and Robotics.

Roboții pot funcționa continuu timp de două până la trei ore, iar companiile intenționează să îi folosească și pentru alte sarcini, precum curățarea cabinelor aeronavelor.