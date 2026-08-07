Aeroportul din Arad care a rămas fără kerosen pentru singura cursă săptămânală preia din toamnă zborurile de la Timișoara. Cum se va descurca atunci

Aeroportul din Arad a rămas miercuri fără kerosen, iar un avion care a decolat spre Turcia a trebuit să facă o oprire la București pentru alimentare. Într-un dialog cu HotNews, directorul Aeroportului Arad, Ovidiu Moșneag, spune că „nu sunt lucruri care să pericliteze siguranța zborului”. El explică și cum se va proceda din noiembrie, când aeroportul va prelua zborurile de la Timișoara.

Cursa charter cu destinația Antalya, singura săptămânală, a decolat miercuri de la Arad cu o cantitate mai mică de kerosen decât comandase. Stocul local s-a epuizat după ce cisterna cu combustibil nu a ajuns la timp rămânând blocată la coadă, la Năvodari, a explicat Moșneag, precizând că situația e o premieră.

„A solicitat o cantitate să alimenteze și furnizorul nu a avut toată cantitatea. I-a dat doar o parte. În consecință, în drumul lui către Turcia, trecând, sigur ca da, că asa-i culoarul de zbor, pe lângă București, a făcut un stop pentru alimentare. Atâta tot”, a spus el.

Directorul aeroportului de la Arad spune că nu a fost nicio clipă vorba de un pericol:

„Dacă exista o situație care e periculoasă și e considerat incident, vine autoritatea, te investighează, nu a fost cazul de așa ceva. Nici vorbă.”

Moșneag a făcut și o paralelă cu o situație din traficul rutier pentru a explica situația: „Deci ca la mașină. În loc sa bag 50 de litri să ajung la București, mai opresc la Sibiu și mai completez ca nu am avut eu de aici suficient. Nu e nimic de ascuns sau nu sunt lucruri care să pericliteze siguranța zborului. Nici vorbă de așa ceva.”

Întrebat dacă există măsuri de siguranță pe viitor, în cazul în care o astfel de situație se mai repetă la Arad, șeful aeroportului a spus:

„După ce suntem informați de către furnizorul de combustibil, noi nu putem să facem altceva ca aeroport decât să avem o notă de informare în sistemul de informare aerian al nostru și anunțăm că nu avem, de exemplu, combustibil. Sunt aeroporturi care nu au neapărat combustibil. Și atunci operatorul aerian vine cu plin, astfel încât să poată să facă zborul tur-retur.”

Din 2015, aeroportul de la Arad nu mai are curse regulate, ci doar zboruri sezoniere turistice, charter și cargo.

Zborurile de la Timișoara, mutate la Arad

Toate zborurile de pe Aeroportul Timișoara urmează să se oprească temporar în perioada 2-22 noiembrie pentru reparații programate la pistă, întreaga activitate fiind mutată în acest interval la Arad, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții aeroportului din Timișoara în luna iulie.

Chestionat cu privire la măsurile de siguranță luate în condițiile în care zborurile de la Timișoara vor fi redirecționate și operate temporar de aeroportul din Arad, Ovidiu Moșneag a spus că pentru luna noiembrie „discuția e cu totul alta”.

„Ei au furnizorul de combustibil de acolo care la volumele respective, în mod normal, trebuie să vină cu furnizorul. Pentru că vine și agentul de handling care deservește aeronavele de la Timișoara”, a adăugat el.